Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Церемония вручения наград ФИФА за 2025 год. Смотреть онлайн LIVE
Другие новости
16 декабря 2025, 02:57 | Обновлено 16 декабря 2025, 03:19
38
1

Церемония вручения наград ФИФА за 2025 год. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 16 декабря в 19:00 шоу The Best FIFA Awards 2025 в Дохе, Катар

16 декабря 2025, 02:57 | Обновлено 16 декабря 2025, 03:19
38
1 Comments
Церемония вручения наград ФИФА за 2025 год. Смотреть онлайн LIVE
FIFA

Вечером 16 декабря в городе Доха, столице Катара, проходит церемония вручения наград.

Определяются лучшие футболисты мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2025.

Начало мероприятия запланировано на 19:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Определяются лучшие спортсмены в следующих номинациях: лучший игрок, вратарь, тренер (номинации у мужчин, женщин), награда за лучший гол FIFA Puskás Award, награда FIFA Fan Award лучшим болельщикам, приз FIFA Fair Play Award за честную игру. Кроме того, будут названы символические сборные мира из 11 футболистов и футболисток по итогам сезона.

Церемония вручения наград ФИФА за 2025 год. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция проводится 16 декабря в 19:00 на официальном сайте ФИФА

📺 Видеотрансляция

Номинанты на лучшего игрока среди мужчин

  • Усман Дембеле (Франция, ПСЖ)
  • Ашраф Хакими (Марокко, ПСЖ)
  • Гарри Кейн (Англия, Бавария)
  • Килиан Мбаппе (Франция, Реал Мадрид)
  • Нуну Мендеш (Португалия, ПСЖ)
  • Коул Палмер (Англия, Челси)
  • Педри (Испания, Барселона)
  • Рафинья (Бразилия, Барселона)
  • Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль)
  • Витинья (Португалия, ПСЖ)
  • Ламин Ямаль (Испания, Барселона)

Номинанты на лучшего тренера мужских команд

  • Хавьер Агирре (Мексика, сборная Мексики)
  • Микель Артета (Англия, Арсенал)
  • Луис Энрике (Испания, ПСЖ)
  • Ханси Флик (Германия, Барселона)
  • Энцо Мареска (Италия, Челси)
  • Роберто Мартинес (Испания, сборная Португалии)
  • Арне Слот (Нидерланды, Ливерпуль)

Номинанты на лучшего вратаря среди мужчин

  • Алиссон Бекер (Бразилия, Ливерпуль)
  • Тибо Куртуа (Бельгия, Реал Мадрид)
  • Джанлуиджи Доннарумма (Италия, ПСЖ / Ман Сити)
  • Эмилиано Мартинес (Аргентина, Астон Вилла)
  • Мануэль Нойер (Германия, Бавария)
  • Давид Райя (Испания, Арсенал)
  • Ян Зоммер (Швейцария, Интер)
  • Войцех Щенсны (Польша, Барселона)

Номинанты на Премию Пушкаша за лучший гол среди мужчин

  • Алерандаро (Бразилия, Витория)
  • Алессандро Дейола (Италия, Кальяри)
  • Педро де ла Вега (Аргентина, Сиэтл Саундерс)
  • Сантьяго Монтиэль (Аргентина, Индепендьенте)
  • Амр Нассер (Египет, Фарко)
  • Карлос Оррантия (Мексика, Атлас)
  • Лукас Рибейро (Бразилия, Мамелоди Сандауна)
  • Деклан Райс (Англия, Арсенал)
  • Ризки Ридхо (Индонезия, Персиджа Джакарта)
  • Кевин Родригес (Португалия, Касымпаша)
  • Ламин Ямаль (Испания, Барселона)

ВИДЕО. Все номинанты на Премию Пушкаша 2025: смотреть на YouTube

Номинанты на символическую сборную среди мужчин

Приведены номинанты на сборную года по амплуа – вратари, защитники, полузащитники, нападающие

По теме:
ФОТО. Лучший волк месяца. В Полесье вручили приз MVP команды в ноябре
ФОТО. Игрок киевского клуба ХИТ получил награду лучшему игроку ноября
Что делать Месси? Сборную Аргентины могут отстранить от чемпионата мира
ФИФА лучший гол лучший игрок премия Пушкаша лучший тренер смотреть онлайн награды ФИФА лучший вратарь символическая сборная
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Скандал набирает обороты. Металлист 1925 официально обратился к Вересу
Футбол | 15 декабря 2025, 19:16 6
Скандал набирает обороты. Металлист 1925 официально обратился к Вересу
Скандал набирает обороты. Металлист 1925 официально обратился к Вересу

Харьковский клуб попросил ровенчан воздерживаться от популистских заявлений

Рома – Комо – 1:0. Как забил Уэсли Франса. Видео гола и обзор матча
Футбол | 16 декабря 2025, 00:35 0
Рома – Комо – 1:0. Как забил Уэсли Франса. Видео гола и обзор матча
Рома – Комо – 1:0. Как забил Уэсли Франса. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 15-го тура Серии А 2025/26

Уайлдер выступил с неожиданным обращением к Усику
Бокс | 15.12.2025, 04:02
Уайлдер выступил с неожиданным обращением к Усику
Уайлдер выступил с неожиданным обращением к Усику
Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
Футбол | 15.12.2025, 11:26
Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
Будущий новичок Динамо. Киевляне готовы оформить амбициозный трансфер
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой
Футбол | 15.12.2025, 06:23
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой
ЛНЗ, Шахтер, Полесье, Динамо. Турнирная таблица УПЛ перед зимней паузой
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Tramp the best
У величайшего Трампа кубок премии мира FIFA👏
Ответить
0
Популярные новости
Джейк ПОЛ: «Я не боюсь драться с Усиком, но с этим парнем точно нет...»
Джейк ПОЛ: «Я не боюсь драться с Усиком, но с этим парнем точно нет...»
15.12.2025, 05:42
Бокс
Стало известно, где продолжит карьеру Будковский
Стало известно, где продолжит карьеру Будковский
15.12.2025, 11:28 4
Футбол
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
14.12.2025, 09:22 1
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У вас никогда не было такого игрока, наслаждайтесь»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «У вас никогда не было такого игрока, наслаждайтесь»
15.12.2025, 09:59 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании легионера из другого клуба УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании легионера из другого клуба УПЛ
14.12.2025, 12:02 90
Футбол
Сенсация в финале Клубного ЧМ по волейболу. Дебютант завоевал золото
Сенсация в финале Клубного ЧМ по волейболу. Дебютант завоевал золото
14.12.2025, 23:57 1
Волейбол
Усика обвинили в несоблюдении слова. Украинец отказался от боя
Усика обвинили в несоблюдении слова. Украинец отказался от боя
14.12.2025, 00:37
Бокс
Лидер-спаситель. Пидручный поднял Украину на семь позиций в эстафете КМ
Лидер-спаситель. Пидручный поднял Украину на семь позиций в эстафете КМ
14.12.2025, 14:20 6
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем