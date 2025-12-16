Церемония вручения наград ФИФА за 2025 год. Смотреть онлайн LIVE

Вечером 16 декабря в городе Доха, столице Катара, проходит церемония вручения наград.

Определяются лучшие футболисты мира по итогам сезона по версии ФИФА под названием The Best FIFA Football Awards 2025.

Начало мероприятия запланировано на 19:00 по киевскому времени.

Определяются лучшие спортсмены в следующих номинациях: лучший игрок, вратарь, тренер (номинации у мужчин, женщин), награда за лучший гол FIFA Puskás Award, награда FIFA Fan Award лучшим болельщикам, приз FIFA Fair Play Award за честную игру. Кроме того, будут названы символические сборные мира из 11 футболистов и футболисток по итогам сезона.

Видеотрансляция проводится 16 декабря в 19:00

Номинанты на лучшего игрока среди мужчин

Усман Дембеле (Франция, ПСЖ)

Ашраф Хакими (Марокко, ПСЖ)

Гарри Кейн (Англия, Бавария)

Килиан Мбаппе (Франция, Реал Мадрид)

Нуну Мендеш (Португалия, ПСЖ)

Коул Палмер (Англия, Челси)

Педри (Испания, Барселона)

Рафинья (Бразилия, Барселона)

Мохамед Салах (Египет, Ливерпуль)

Витинья (Португалия, ПСЖ)

Ламин Ямаль (Испания, Барселона)

Номинанты на лучшего тренера мужских команд

Хавьер Агирре (Мексика, сборная Мексики)

Микель Артета (Англия, Арсенал)

Луис Энрике (Испания, ПСЖ)

Ханси Флик (Германия, Барселона)

Энцо Мареска (Италия, Челси)

Роберто Мартинес (Испания, сборная Португалии)

Арне Слот (Нидерланды, Ливерпуль)

Номинанты на лучшего вратаря среди мужчин

Алиссон Бекер (Бразилия, Ливерпуль)

Тибо Куртуа (Бельгия, Реал Мадрид)

Джанлуиджи Доннарумма (Италия, ПСЖ / Ман Сити)

Эмилиано Мартинес (Аргентина, Астон Вилла)

Мануэль Нойер (Германия, Бавария)

Давид Райя (Испания, Арсенал)

Ян Зоммер (Швейцария, Интер)

Войцех Щенсны (Польша, Барселона)

Номинанты на Премию Пушкаша за лучший гол среди мужчин

Алерандаро (Бразилия, Витория)

Алессандро Дейола (Италия, Кальяри)

Педро де ла Вега (Аргентина, Сиэтл Саундерс)

Сантьяго Монтиэль (Аргентина, Индепендьенте)

Амр Нассер (Египет, Фарко)

Карлос Оррантия (Мексика, Атлас)

Лукас Рибейро (Бразилия, Мамелоди Сандауна)

Деклан Райс (Англия, Арсенал)

Ризки Ридхо (Индонезия, Персиджа Джакарта)

Кевин Родригес (Португалия, Касымпаша)

Ламин Ямаль (Испания, Барселона)

Номинанты на символическую сборную среди мужчин

Приведены номинанты на сборную года по амплуа – вратари, защитники, полузащитники, нападающие