Аль-Наср проиграл: Роналду эмоционально обратился к фанатам после поражения
Криштиану отреагировал на фиаско
Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал сообщение в социальных сетях после неудачи в матче против «Аль-Кадисии» в рамках 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии (1:2).
На данный момент коллектив португальской звезды имеет в своем активе 31 балл после 13 сыгранных поединков и удерживает 2-ю строчку в таблице лиги. Лидирующую позицию занимает «Аль-Хилаль», у которого на счету 35 очков.
«Эта борьба не окончена. Мы продолжаем работать, и мы поднимемся вместе!» – поделился мыслями Роналду.
Та ні вже знову просрали чемпіонство
