  4. Роналду снова оденет футболку мадридского Реала
Испания
05 января 2026, 06:42 | Обновлено 05 января 2026, 07:09
Роналду снова оденет футболку мадридского Реала

«Реал» и «Спортинг» планируют провести символический матч

Роналду снова оденет футболку мадридского Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Мадридский «Реал» и лиссабонский «Спортинг» хотят провести символический матч в честь Криштиану Роналду на «Сантьяго Бернабеу» после завершения карьеры португальца.

Среди вариантов прощального поединка рассматривается сценарий, при котором Роналду сыграет по тайму за обе команды – клуб, в котором он начинал профессиональный путь, и клуб, где достиг мировой славы.

Именно участие «Спортинга» рассматривается как особенно эмоциональный элемент будущего матча, ведь это позволило бы символически замкнуть карьерный круг легендарного форварда.

Криштиану Роналду Реал Мадрид Спортинг Лиссабон
Источник: DefensaCentral
