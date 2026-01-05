Роналду снова оденет футболку мадридского Реала
«Реал» и «Спортинг» планируют провести символический матч
Мадридский «Реал» и лиссабонский «Спортинг» хотят провести символический матч в честь Криштиану Роналду на «Сантьяго Бернабеу» после завершения карьеры португальца.
Среди вариантов прощального поединка рассматривается сценарий, при котором Роналду сыграет по тайму за обе команды – клуб, в котором он начинал профессиональный путь, и клуб, где достиг мировой славы.
Именно участие «Спортинга» рассматривается как особенно эмоциональный элемент будущего матча, ведь это позволило бы символически замкнуть карьерный круг легендарного форварда.
