Саудовская Аравия
29 декабря 2025, 18:19 | Обновлено 29 декабря 2025, 18:36
Криштиану РОНАЛДУ: «Забью 1000 голов в карьере. Помешать может только одно»

Форвард не собирается останавливаться

Криштиану РОНАЛДУ: «Забью 1000 голов в карьере. Помешать может только одно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Форвард Аль-Насра Криштиану Роналду не собирается завершать карьеру до тех пор, пока не забьет 1000 голов за клубы и сборную.

На пути бомбардира могут стать только травмы.

«Я не готов завершать карьеру. У меня все еще высокая страсть к футболу. И уже не имеет значения, где я буду играть – в Саудовской Аравии, Европе или другом регионе».

«Мне не так просто дается продолжать карьеру, но я буду играть дальше. Вы знаете, чего я хочу и сколько голов намерен забить (1000 – прим). И я это сделаю, уверен в этом».

«Помешать мне могут только травмы», – сказал Роналду.

На этот момент у португальца 956 голов.

Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд сборная Португалии по футболу
