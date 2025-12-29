Криштиану РОНАЛДУ: «Забью 1000 голов в карьере. Помешать может только одно»
Форвард не собирается останавливаться
Форвард Аль-Насра Криштиану Роналду не собирается завершать карьеру до тех пор, пока не забьет 1000 голов за клубы и сборную.
На пути бомбардира могут стать только травмы.
«Я не готов завершать карьеру. У меня все еще высокая страсть к футболу. И уже не имеет значения, где я буду играть – в Саудовской Аравии, Европе или другом регионе».
«Мне не так просто дается продолжать карьеру, но я буду играть дальше. Вы знаете, чего я хочу и сколько голов намерен забить (1000 – прим). И я это сделаю, уверен в этом».
«Помешать мне могут только травмы», – сказал Роналду.
На этот момент у португальца 956 голов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Японец выделил себя и Кроуфорда
Поединок состоится 29 декабря в 21:45 по Киеву