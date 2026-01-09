Бывший тренер Динамо и Шахтера ляжет под нож. У него серьезные проблемы

У бывшего главного тренера киевского «Динамо» Мирчи Луческу возникли серьезные проблемы с сердцем. Румынский специалист был вынужден отменить поездку в турецкую Анталию, где планировал наблюдать за кандидатами в национальную сборную Румынии.

По информации Fanatik и GOLAZO.ro, после возвращения домой тренер находится под наблюдением кардиологов и готовится к медицинскому вмешательству.

«У меня операция, я ее постоянно откладывал, потому что были матчи, были праздники. Сейчас я возвращаюсь домой, чтобы поговорить и организовать все так, чтобы я мог как можно быстрее выздороветь», – сообщил Луческу.