Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
09 января 2026, 02:32 |
Бывший тренер Динамо и Шахтера ляжет под нож. У него серьезные проблемы

Луческу сообщил, что нуждается в оперативном вмешательстве

ФК Динамо. Мирча Луческу

У бывшего главного тренера киевского «Динамо» Мирчи Луческу возникли серьезные проблемы с сердцем. Румынский специалист был вынужден отменить поездку в турецкую Анталию, где планировал наблюдать за кандидатами в национальную сборную Румынии.

По информации Fanatik и GOLAZO.ro, после возвращения домой тренер находится под наблюдением кардиологов и готовится к медицинскому вмешательству.

«У меня операция, я ее постоянно откладывал, потому что были матчи, были праздники. Сейчас я возвращаюсь домой, чтобы поговорить и организовать все так, чтобы я мог как можно быстрее выздороветь», – сообщил Луческу.

Динамо Киев Шахтер Донецк сборная Румынии по футболу больница болезнь Мирча Луческу
Дмитрий Олийченко Источник: Fanatik.ro
