Марта Костюк – Мирра Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

9 января украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 26) продолжит борьбу на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В четвертьфинале украинка сыграет против «нейтралки» Мирры Андреевой (WTA 9). Поединок начнется ориентировочное время начала матча – 10:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в полуфинале встретится либо с Людмилой Самсоновой, либо с Джессикой Пегулой.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА