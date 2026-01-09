Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Марта Костюк – Мирра Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
09 января 2026, 02:21
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 500 в Брисбене

Марта Костюк – Мирра Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

9 января украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 26) продолжит борьбу на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В четвертьфинале украинка сыграет против «нейтралки» Мирры Андреевой (WTA 9). Поединок начнется ориентировочное время начала матча – 10:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первое очное противостояние соперниц.

Победительница поединка в полуфинале встретится либо с Людмилой Самсоновой, либо с Джессикой Пегулой.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

