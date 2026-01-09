WTA09 января 2026, 02:21 |
Марта Костюк – Мирра Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала турнира WTA 500 в Брисбене
9 января украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 26) продолжит борьбу на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.
В четвертьфинале украинка сыграет против «нейтралки» Мирры Андреевой (WTA 9). Поединок начнется ориентировочное время начала матча – 10:30 по Киеву.
Это будет первое очное противостояние соперниц.
Победительница поединка в полуфинале встретится либо с Людмилой Самсоновой, либо с Джессикой Пегулой.
