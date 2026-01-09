Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Снигур остановилась в шаге от финала турнира WTA 125 в Канберре
WTA
09 января 2026, 03:32
65
0

Дарья уступила Джоанне Гарленд в полуфинале австралийских соревнований

Instagram. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 149) завершила выступления на хардовом турнире WTA 125 в Канберре, Австралия.

В полуфинале украинка в двух сетах потерпела поражение от Джоанны Гарленд (Китайский Тайбэй, WTA 129) за 1 час и 35 минут.

WTA 125 Канберра. Хард, 1/2 финала

Дарья Снигур (Украина) – Джоанна Гарленд (Китайский Тайбэй) – 6:7 (3:7), 3:6

Снигур впервые сыграла против Гарленд. Джоанна в финале поборется либо с Полиной Кудерметовой, либо с Химено Сакацуме.

На кортах Канберры Снигур успела пройти Тамару Корпач, Лян Эньшуо и Симону Вальтерт.

Дарья провела первые соревнований в новом сезоне. На следующей неделе она выступит в квалификации Australian Open.

Джоанна Гарленд Дарья Снигур WTA Канберра
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
