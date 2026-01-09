Снигур остановилась в шаге от финала турнира WTA 125 в Канберре
Дарья уступила Джоанне Гарленд в полуфинале австралийских соревнований
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 149) завершила выступления на хардовом турнире WTA 125 в Канберре, Австралия.
В полуфинале украинка в двух сетах потерпела поражение от Джоанны Гарленд (Китайский Тайбэй, WTA 129) за 1 час и 35 минут.
WTA 125 Канберра. Хард, 1/2 финала
Дарья Снигур (Украина) – Джоанна Гарленд (Китайский Тайбэй) – 6:7 (3:7), 3:6
Снигур впервые сыграла против Гарленд. Джоанна в финале поборется либо с Полиной Кудерметовой, либо с Химено Сакацуме.
На кортах Канберры Снигур успела пройти Тамару Корпач, Лян Эньшуо и Симону Вальтерт.
Дарья провела первые соревнований в новом сезоне. На следующей неделе она выступит в квалификации Australian Open.
