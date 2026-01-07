Снигур пробилась в 1/4 финала WTA 125 в Канберре и сыграет с первой сеяной

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
07 января 2026, 12:34 |
Дарья в двух сетах справилась с Лян Эньшоу во втором раунде соревнований в Австралии

Instagram. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 149) вышла в четвертьфинал хардового турнира WTA 125 в Канберре, Австралия.

Во втором раунде украинка в двух сетах переиграла представительницу Китайского Тайбея Лян Эньшуо (WTA 394) за 1 час и 13 минут.

WTA 125 Канберра. Хард, 1/8 финала

Лян Эньшуо (Китайский Тайбей) – Дарья Снигур (Украина) – 4:6, 2:6

Снигур впервые сыграете против Лян Эньшуо. В первой партии Дарья уступала 2:4, но выиграла четыре гейма подряд, начав камбек.

В четвертьфинале соревнований в Канберре Дарья поборется против первой сеяной Симоны Вальтерт (Швейцария, WTA 88). Встреча Снигур и Вальтерт состоится 8 января в 01:30 по Киеву.

У Снигур и Вальтерт солидная история очных противостояний – счет 3:3. В 2025 году Симона обыграла Дарью в квалификации US Open.

Для Снигур это будет третий четвертьфинал в карьере на турнире категории WTA 125. В прошлом сезоне украинка проигрывала на этой стадии на кортах Варшавы и Калдаш-да-Раиньи.

WTA 125 Канберра. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Симона Вальтерт [1] – Дарья Снигур
Тамара Зиданшек [Q] – Джоанна Гарленд

Нижняя часть сетки

Юань Юэ – Полина Кудерметова [3]
Химено Сакацуме [Q] – Екатерина Горгодзе [Q]

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
