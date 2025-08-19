Минус одна украинка: Снигур потерпела поражение в квалификации US Open

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 177) завершила выступления в квалификации к Открытому чемпионату США 2025.

В первом раунде отбора украинка в трех сетах уступила швейцарке Симоне Вальтерт (WTA 129).

US Open 2025. Квалификация

Дарья Снигур (Украина) – Симона Вальтерт (Швейцария) [24] – 6:4, 1:6, 2:6

Снигур провела шестое очное противостояние против Вальтерт и потерпела третье поражение, в частности второе подряд.

Дарья в пятый раз выступила на кортах Нью-Йорка и в третий раз проиграла в первом круге квалификации. В прошлом году она вылетела из отбора к мейджору в Нью-Йорке во втором раунде, а ее лучшим результатом на кортах американского слэма является стадия 1/32 финала в 2022 году.

Вальтерт далее поборется против представительницы США Хины Инуэ (WTA 221).

В квалификации US Open выступления продолжат две представительницы Украины: Анастасия Соболева и Александра Олейникова. Они проведут свои четвертьфинальные встречи отборочной сетки 19 августа.