30 декабря 2025, 08:44
Металлист 1925 намерен побить трансферный рекорд ради голкипера из Европы

Харьковский клуб заинтересован в услугах игрока сборной Болгарии Светослава Вуцова

Металлист 1925 намерен побить трансферный рекорд ради голкипера из Европы
Instagram. Светослав Вуцов

Харьковский «Металлист 1925» намерен побить собственный трансферный рекорд ради голкипера «Левски» и сборной Болгарии Светослава Вуцова. Об этом сообщил Telegraph.

Представитель Украинской Премьер-лиги готов отдать 1,8 млн евро, чтобы подписать 23-летнего футболиста. На данный момент самыми дорогими приобретениями харьковской команды являются защитник Илья Крупский и Александр Мартынюк, которые обошлись в 1,5 млн евро (каждый).

Кроме того, «Металлист 1925» предлагает Вуцову существенно увеличить зарплату по сравнению с той, которую игрок получает в чемпионате Болгарии.

Если Светослав согласится перебраться в Украину, то будет получать 20 тысяч евро в месяц плюс бонусы за победы, сыгранные матчи или поединки без пропущенных голов.

В нынешнем сезоне Вуцов провел 27 игр, в которых пропустил 20 голов. В 12 случаях голкипер оставлял свои ворота в неприкосновенности. В активе футболиста – десять поединков в составе сборной Болгарии.

Металлист 1925 чемпионат Болгарии по футболу Левски София трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник
Khafre
перед підписання перевірте його твітери, інстаграми і тд, 
щоб не було, як в динамо з бленуци
