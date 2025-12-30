Металлист 1925 намерен побить трансферный рекорд ради голкипера из Европы
Харьковский клуб заинтересован в услугах игрока сборной Болгарии Светослава Вуцова
Харьковский «Металлист 1925» намерен побить собственный трансферный рекорд ради голкипера «Левски» и сборной Болгарии Светослава Вуцова. Об этом сообщил Telegraph.
Представитель Украинской Премьер-лиги готов отдать 1,8 млн евро, чтобы подписать 23-летнего футболиста. На данный момент самыми дорогими приобретениями харьковской команды являются защитник Илья Крупский и Александр Мартынюк, которые обошлись в 1,5 млн евро (каждый).
Кроме того, «Металлист 1925» предлагает Вуцову существенно увеличить зарплату по сравнению с той, которую игрок получает в чемпионате Болгарии.
Если Светослав согласится перебраться в Украину, то будет получать 20 тысяч евро в месяц плюс бонусы за победы, сыгранные матчи или поединки без пропущенных голов.
В нынешнем сезоне Вуцов провел 27 игр, в которых пропустил 20 голов. В 12 случаях голкипер оставлял свои ворота в неприкосновенности. В активе футболиста – десять поединков в составе сборной Болгарии.
