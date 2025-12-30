Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  4. Полесье рискует бесплатно потерять несколько важных футболистов
Украина. Премьер лига
30 декабря 2025, 08:27 | Обновлено 30 декабря 2025, 09:22
Полесье рискует бесплатно потерять несколько важных футболистов

Контракты Гуцуляка, Чоботенко, Бабенко, Михайличенко, Сарапия истекают в июне 2026-го

ФК Полесье Житомир

Житомирское «Полесье» рискует потерять сразу несколько ключевых футболистов после завершения сезона 2025/26. Об этом сообщил украинский журналист Михаил Спиваковский.

Контракты пятерых игроков истекают в июне 2026-го и в клубе пока нет уверенности, что удастся успешно продлить все соглашения. Бесплатно покинуть «Полесье» могут:

  • центральный защитник Сергей Чоботенко (21 матч, 1 гол, 1 ассист)
  • левый защитник Богдан Михайличенко (21 игра, 1 гол, 1 ассист)
  • центральный полузащитник Руслан Бабенко (22 матча)
  • вингер Алексей Гуцуляк (19 игр, 3 гола, 4 результативных передачи)

По информации источника, уйти мог и защитник Эдуард Сарапий, однако он согласился продлить сотрудничество. В активе 26-летнего футболиста 23 матча и два забитых мяча.

«Полесье» ведет переговоры о новых контрактах, однако достичь успеха пока не удалось из-за финансовых разногласий. Например, Алексей Гуцуляк ранее сообщил клубу, что требует увеличения зарплаты, иначе покинет Житомир на правах свободного агента.

Николай Тытюк Источник: ВЗбирна
