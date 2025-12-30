Полесье рискует бесплатно потерять несколько важных футболистов

Житомирское «Полесье» рискует потерять сразу несколько ключевых футболистов после завершения сезона 2025/26. Об этом сообщил украинский журналист Михаил Спиваковский.

Контракты пятерых игроков истекают в июне 2026-го и в клубе пока нет уверенности, что удастся успешно продлить все соглашения. Бесплатно покинуть «Полесье» могут:

центральный защитник Сергей Чоботенко (21 матч, 1 гол, 1 ассист)

левый защитник Богдан Михайличенко (21 игра, 1 гол, 1 ассист)

центральный полузащитник Руслан Бабенко (22 матча)

вингер Алексей Гуцуляк (19 игр, 3 гола, 4 результативных передачи)

По информации источника, уйти мог и защитник Эдуард Сарапий, однако он согласился продлить сотрудничество. В активе 26-летнего футболиста 23 матча и два забитых мяча.

«Полесье» ведет переговоры о новых контрактах, однако достичь успеха пока не удалось из-за финансовых разногласий. Например, Алексей Гуцуляк ранее сообщил клубу, что требует увеличения зарплаты, иначе покинет Житомир на правах свободного агента.