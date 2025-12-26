Полесье ведет переговоры с одним из лучших игроков сборной Украины
Житомирский клуб пытается договориться с Алексеем Гуцуляком о продлении сотрудничества
Вингер житомирского «Полесья» и сборной Украины Алексей Гуцуляк пока определился с клубом, в котором намерен продолжить карьеру.
Контракт 28-летнего футболиста истекает после завершения сезона 2025/26, после чего он получит статус свободного агента, поэтому «волки» ведут переговоры о продлении сотрудничества.
Стороны не могут подписать новое соглашение из-за финансовых условий – Алексей требует увеличения зарплаты, однако в клубе не готовы удовлетворять запросы лучшего бомбардира сборной Украины 2025 года.
Гуцуляк уже сообщил руководству, что покинет «Полесье» летом, если переговоры о новом сотрудничестве не принесут результата.
В нынешнем сезоне вингер провел 19 матчей на клубном уровне, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи. В активе Гуцуляка – пять забитых мячей за 14 игр в составе национальной команды.
Трансферная стоимость футболиста составляет три миллиона евро.
