Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Полесье ведет переговоры с одним из лучших игроков сборной Украины
Украина. Премьер лига
26 декабря 2025, 21:31 |
915
1

Житомирский клуб пытается договориться с Алексеем Гуцуляком о продлении сотрудничества

ФК Полесье Житомир. Алексей Гуцуляк

Вингер житомирского «Полесья» и сборной Украины Алексей Гуцуляк пока определился с клубом, в котором намерен продолжить карьеру.

Контракт 28-летнего футболиста истекает после завершения сезона 2025/26, после чего он получит статус свободного агента, поэтому «волки» ведут переговоры о продлении сотрудничества.

Стороны не могут подписать новое соглашение из-за финансовых условий – Алексей требует увеличения зарплаты, однако в клубе не готовы удовлетворять запросы лучшего бомбардира сборной Украины 2025 года.

Гуцуляк уже сообщил руководству, что покинет «Полесье» летом, если переговоры о новом сотрудничестве не принесут результата.

В нынешнем сезоне вингер провел 19 матчей на клубном уровне, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи. В активе Гуцуляка – пять забитых мячей за 14 игр в составе национальной команды.

Трансферная стоимость футболиста составляет три миллиона евро.

Alexs
Гуцуляк молодець. Сезон закінчить і піде з чистою совістю боронити рідну країну. А що не так - роки дозволяють. здоров'я є. Молодець всі би так
