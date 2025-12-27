Стародубцева заявилась на турнир WTA 250 в Окленде. Где начнет год Снигур?

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 113) сыграет на турнире WTA 250 в Окленде, где откроет для себя новый сезон.

Стародубцева начнет выступления на соревнованиях с квалификации. Турнир в Окленде пройдет с 5 по 11 января.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

В основе новозеландских соревнований выступит первая ракетка Украины Элина Свитолина.

Также стал известен первый турнир 2026 года для Дарья Снигур (WTA 153). Снигур выступит в отборе WTA 125 в Канберре, Австралия (5–10 января).