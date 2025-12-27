Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стародубцева заявилась на турнир WTA 250 в Окленде. Где начнет год Снигур?
WTA
27 декабря 2025, 17:10 |
Юлия в Новой Зеландии стартует с квалификации, Дарья выступит на WTA 125 в Канберре

27 декабря 2025, 17:10 |
Стародубцева заявилась на турнир WTA 250 в Окленде. Где начнет год Снигур?
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 113) сыграет на турнире WTA 250 в Окленде, где откроет для себя новый сезон.

Стародубцева начнет выступления на соревнованиях с квалификации. Турнир в Окленде пройдет с 5 по 11 января.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

В основе новозеландских соревнований выступит первая ракетка Украины Элина Свитолина.

Также стал известен первый турнир 2026 года для Дарья Снигур (WTA 153). Снигур выступит в отборе WTA 125 в Канберре, Австралия (5–10 января).

По теме:
Четыре представителя Украины сыграют в квалификации Australian Open 2026
Стало известно, где Костюк и Ястремская начнут сезон 2026 года
Заявка Australian Open 2026: четыре украинки гарантировали место в основе
Юлия Стародубцева Дарья Снигур WTA Окленд WTA Канберра
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
