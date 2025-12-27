Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сестры Киченок начнут 2026 год вместе. Известно, где сыграют украинки
WTA
27 декабря 2025, 17:01 |
Сестры Киченок начнут 2026 год вместе. Известно, где сыграют украинки

Людмила и Надежда заявились на турнир WTA 500 в Брисбене

Getty Images/Global Images Ukraine. Сестры Киченок

Украинские теннисист Людмила и Надежда Киченок заявились на хардовый турнир WTA 500 в Брисбене.

Украинки начнут 2026 год в одном тандеме и поборются за трофей парного разряда австралийского пятисотника.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

В последний раз Людмила и Надежда играли вместе в середине мая, когда покинули турнир WTA 500 в Страсбурге в первом же раунде.

Соревнования в Брисбене пройдут с 4 по 11 января. Из топовых дуэтов в Брисбен также заявлены Алена Остапенко и Се Шувэй.

В одиночном разряде Брисбена Украину представят Марта Костюк и Даяна Ястремская.

Заявленные тандемы на WTA 500 в Брисбене

По теме:
Стало известно, где Костюк и Ястремская начнут сезон 2026 года
Призовые в WTA-Туре: Свитолина – в топ-20. Сколько заработали украинки?
Надежда Киченок неожиданно быстро покинула парный турнир WTA 250 в Гонконге
Людмила Киченок Надежда Киченок WTA Брисбен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
