Сестры Киченок начнут 2026 год вместе. Известно, где сыграют украинки

Украинские теннисист Людмила и Надежда Киченок заявились на хардовый турнир WTA 500 в Брисбене.

Украинки начнут 2026 год в одном тандеме и поборются за трофей парного разряда австралийского пятисотника.

В последний раз Людмила и Надежда играли вместе в середине мая, когда покинули турнир WTA 500 в Страсбурге в первом же раунде.

Соревнования в Брисбене пройдут с 4 по 11 января. Из топовых дуэтов в Брисбен также заявлены Алена Остапенко и Се Шувэй.

В одиночном разряде Брисбена Украину представят Марта Костюк и Даяна Ястремская.

Заявленные тандемы на WTA 500 в Брисбене