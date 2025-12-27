Сестры Киченок начнут 2026 год вместе. Известно, где сыграют украинки
Людмила и Надежда заявились на турнир WTA 500 в Брисбене
Украинские теннисист Людмила и Надежда Киченок заявились на хардовый турнир WTA 500 в Брисбене.
Украинки начнут 2026 год в одном тандеме и поборются за трофей парного разряда австралийского пятисотника.
В последний раз Людмила и Надежда играли вместе в середине мая, когда покинули турнир WTA 500 в Страсбурге в первом же раунде.
Соревнования в Брисбене пройдут с 4 по 11 января. Из топовых дуэтов в Брисбен также заявлены Алена Остапенко и Се Шувэй.
В одиночном разряде Брисбена Украину представят Марта Костюк и Даяна Ястремская.
Заявленные тандемы на WTA 500 в Брисбене
