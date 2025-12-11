Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стало известно, где Костюк и Ястремская начнут сезон 2026 года
WTA
11 декабря 2025, 05:28 |
98
0

Стало известно, где Костюк и Ястремская начнут сезон 2026 года

Марта и Даяна заявлены на пятисотник в Брисбене, Свитолина сыграет в Окленде

11 декабря 2025, 05:28 |
98
0
Стало известно, где Костюк и Ястремская начнут сезон 2026 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская начнут сезон 2026 года на турнире WTA 500 в Брисбене.

Марта и Даяна попали в заявочный список основной сетки пятисотника. Соревнования пройдут с 5 по 11 января.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Из топ-100 в Брисбене планируют выступить Арина Соболенко, Аманда Анисимова, Елена Рыбакина, Джессика Пегула, Мэдисон Киз, Мирра Андреева и Екатерина Александрова.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, как и сообщалось ранее, свой первый турнир в новом сезоне проведет на кортах Окленда. В заявочном списке соревнований категории WTA 250 Элина идет первой.

По теме:
Свитолина сыграет на выставочном турнире во Франции в одной команде с мужем
СОБОЛЕНКО: «Мы не обсуждаем комментарии таких людей, как Марта Костюк»
ФОТО. Украинская теннисистка в мини-бикини покорила Instagram
Марта Костюк Даяна Ястремская Элина Свитолина WTA Окленд WTA Брисбен
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Расписание и результаты матчей украинцев и украинок на турнирах ITF 8–14.12
Теннис | 10 декабря 2025, 21:26 0
Расписание и результаты матчей украинцев и украинок на турнирах ITF 8–14.12
Расписание и результаты матчей украинцев и украинок на турнирах ITF 8–14.12

Следите за результатами украинцев и украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

Второй раз за год. Мудрик получил строгое наказание из-за нарушения закона
Футбол | 10 декабря 2025, 10:27 92
Второй раз за год. Мудрик получил строгое наказание из-за нарушения закона
Второй раз за год. Мудрик получил строгое наказание из-за нарушения закона

Украинец сел за руль своего автомобиля, несмотря на судебный запрет

Матч, который лучше забыть. ПСЖ с Забарным и Сафоновым не обыграл Атлетик
Футбол | 10.12.2025, 23:50
Матч, который лучше забыть. ПСЖ с Забарным и Сафоновым не обыграл Атлетик
Матч, который лучше забыть. ПСЖ с Забарным и Сафоновым не обыграл Атлетик
«Коснулись дна». Тренер Фиорентины предупредил Динамо перед матчем
Футбол | 10.12.2025, 17:45
«Коснулись дна». Тренер Фиорентины предупредил Динамо перед матчем
«Коснулись дна». Тренер Фиорентины предупредил Динамо перед матчем
Эксперт: «Динамо купило кота в мешке по совету Мирчи. За какие качества?»
Футбол | 10.12.2025, 07:55
Эксперт: «Динамо купило кота в мешке по совету Мирчи. За какие качества?»
Эксперт: «Динамо купило кота в мешке по совету Мирчи. За какие качества?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик считает, что один из крупнейших боев в боксе завершится за один раунд
Усик считает, что один из крупнейших боев в боксе завершится за один раунд
10.12.2025, 09:26 1
Бокс
Александр УСИК: «Я с ним дрался, и посмотрите на меня, его джеб...»
Александр УСИК: «Я с ним дрался, и посмотрите на меня, его джеб...»
10.12.2025, 03:12
Бокс
Ротань отправил футболиста в клуб Первой лиги Украины: «Ты не дотягиваешь»
Ротань отправил футболиста в клуб Первой лиги Украины: «Ты не дотягиваешь»
09.12.2025, 11:59
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины – в топ-3. Таблица после двух туров
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины – в топ-3. Таблица после двух туров
09.12.2025, 08:45
Хоккей
Усик объяснил, почему хочет драться с Уайлдером
Усик объяснил, почему хочет драться с Уайлдером
09.12.2025, 08:55 2
Бокс
Флорентино Перес провел беседу с Луниным. Реал принял важное решение
Флорентино Перес провел беседу с Луниным. Реал принял важное решение
10.12.2025, 06:02 9
Футбол
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
Умер бывший футболист Динамо, который работал со сборными Украины
09.12.2025, 07:39
Футбол
Один из лучших. Динамо провело переговоры по трансферу бразильца из УПЛ
Один из лучших. Динамо провело переговоры по трансферу бразильца из УПЛ
09.12.2025, 21:46 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем