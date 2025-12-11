Стало известно, где Костюк и Ястремская начнут сезон 2026 года

Украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская начнут сезон 2026 года на турнире WTA 500 в Брисбене.

Марта и Даяна попали в заявочный список основной сетки пятисотника. Соревнования пройдут с 5 по 11 января.

Из топ-100 в Брисбене планируют выступить Арина Соболенко, Аманда Анисимова, Елена Рыбакина, Джессика Пегула, Мэдисон Киз, Мирра Андреева и Екатерина Александрова.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, как и сообщалось ранее, свой первый турнир в новом сезоне проведет на кортах Окленда. В заявочном списке соревнований категории WTA 250 Элина идет первой.