Стало известно, где Костюк и Ястремская начнут сезон 2026 года
Марта и Даяна заявлены на пятисотник в Брисбене, Свитолина сыграет в Окленде
Украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская начнут сезон 2026 года на турнире WTA 500 в Брисбене.
Марта и Даяна попали в заявочный список основной сетки пятисотника. Соревнования пройдут с 5 по 11 января.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Из топ-100 в Брисбене планируют выступить Арина Соболенко, Аманда Анисимова, Елена Рыбакина, Джессика Пегула, Мэдисон Киз, Мирра Андреева и Екатерина Александрова.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина, как и сообщалось ранее, свой первый турнир в новом сезоне проведет на кортах Окленда. В заявочном списке соревнований категории WTA 250 Элина идет первой.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Следите за результатами украинцев и украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua
Украинец сел за руль своего автомобиля, несмотря на судебный запрет