Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Рейтинг WTA. На каком месте завершили 2025 год украинские теннисистки?
WTA
Рейтинг WTA. На каком месте завершили 2025 год украинские теннисистки?

Уже 2 января стартует United Cup, а 5 числа начнутся турниры с участием украинок

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

В понедельник, 29 декабря, женская теннисная ассоциация (WTA) в последний раз в 2025 году обновила рейтинг.

Существенных изменений не произошло, как и в принципе с момента завершения Итогового турнира в ноябре.

Так, сезон на вершине завершила Арина Соболенко. В топ-5 также вошли Ига Свентек, Коко Гауфф, Аманда Анисимова и Елена Рыбакина.

Что касается украинок, то лучшей теннисисткой страны в 2025 году является Элина Свитолина – 14-я позиция. Далее идут Марта Костюк (26-я) и Даяна Ястремская (27-я). В топ-100 также вошла Александра Олейникова – 96-я.

В топ-500 входят еще шесть представительниц Украины: Юлия Стародубцева, Ангелина Калинина, Дарья Снигур, Анастасия Соболева, Вероника Подрез и Катарина Завацкая.

Новый сезон стартует уже 2 января – в австралийских городах Перт и Сидней пройдет командный турнир United Cup. А 5 числа начнутся турниры WTA 500 в Брисбене и WTA 250 в Окленде. В Брисбене сыграют Костюк, Ястремская и сестры Киченок, в Окленде – Свитолина и Стародубцева.

Украинки в одиночном рейтинге WTA

Украинки в парном рейтинге WTA

По теме:
Четыре украинки сыграют в парном разряде Australian Open 2026
ФОТО. Красота! Украинская теннисистка разделась и показала топ-фигуру
ФОТО. Свитолина показала свою жизнь: тренировки и личное
рейтинг WTA Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская Александра Олейникова Юлия Стародубцева Ангелина Калинина Дарья Снигур Анастасия Соболева Вероника Подрез Катарина Завацкая Людмила Киченок Надежда Киченок
Даниил Агарков
