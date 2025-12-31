Рейтинг WTA. На каком месте завершили 2025 год украинские теннисистки?

В понедельник, 29 декабря, женская теннисная ассоциация (WTA) в последний раз в 2025 году обновила рейтинг.

Существенных изменений не произошло, как и в принципе с момента завершения Итогового турнира в ноябре.

Так, сезон на вершине завершила Арина Соболенко. В топ-5 также вошли Ига Свентек, Коко Гауфф, Аманда Анисимова и Елена Рыбакина.

Что касается украинок, то лучшей теннисисткой страны в 2025 году является Элина Свитолина – 14-я позиция. Далее идут Марта Костюк (26-я) и Даяна Ястремская (27-я). В топ-100 также вошла Александра Олейникова – 96-я.

В топ-500 входят еще шесть представительниц Украины: Юлия Стародубцева, Ангелина Калинина, Дарья Снигур, Анастасия Соболева, Вероника Подрез и Катарина Завацкая.

Новый сезон стартует уже 2 января – в австралийских городах Перт и Сидней пройдет командный турнир United Cup. А 5 числа начнутся турниры WTA 500 в Брисбене и WTA 250 в Окленде. В Брисбене сыграют Костюк, Ястремская и сестры Киченок, в Окленде – Свитолина и Стародубцева.

