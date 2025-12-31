Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Франция
31 декабря 2025, 13:33
Без Сафонова и Хакими. ПСЖ вышел из отпуска и возобновил тренировки

В воскресенье, 4 января, подопечные Луиса Энрике сыграют против «Парижа»

Без Сафонова и Хакими. ПСЖ вышел из отпуска и возобновил тренировки
Getty Images/Global Images Ukraine.

После девяти дней отпуска футболисты ПСЖ возобновили тренировочный процесс на клубной базе. Об этом сообщило французское издание Le Paisien.

В первый день после каникул главный тренер парижской команды Луис Энрике не смог рассчитывать на травмированного голкипера Матвей Сафонова, который находится в лазарете из-за перелома руки.

Отсутствовали также Ашраф Хакими и Ибрагим Мбайе, которые в настоящее время играют на Кубке африканских наций в составе сборных Марокко и Сенегала соответственно.

ПСЖ завершил 2025 год заключительной тренировкой в ​​среду утром в 11:00. После выходного дня в четверг, 1 января, у парижан запланированы еще две тренировки – в пятницу и субботу – в рамках подготовки к домашнему матчу против «Парижа», которая состоится 4 января на «Парк де Пренс».

Подопечные Энрике набрали 36 баллов и разместились на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Франции. Отставание от лидера – «Ланса» – составляет один пункт.

чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) ПСЖ Луис Энрике Матвей Сафонов Ашраф Хакими тренировка
Николай Тытюк Источник: Le Parisien
