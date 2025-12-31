Без Сафонова и Хакими. ПСЖ вышел из отпуска и возобновил тренировки
В воскресенье, 4 января, подопечные Луиса Энрике сыграют против «Парижа»
После девяти дней отпуска футболисты ПСЖ возобновили тренировочный процесс на клубной базе. Об этом сообщило французское издание Le Paisien.
В первый день после каникул главный тренер парижской команды Луис Энрике не смог рассчитывать на травмированного голкипера Матвей Сафонова, который находится в лазарете из-за перелома руки.
Отсутствовали также Ашраф Хакими и Ибрагим Мбайе, которые в настоящее время играют на Кубке африканских наций в составе сборных Марокко и Сенегала соответственно.
ПСЖ завершил 2025 год заключительной тренировкой в среду утром в 11:00. После выходного дня в четверг, 1 января, у парижан запланированы еще две тренировки – в пятницу и субботу – в рамках подготовки к домашнему матчу против «Парижа», которая состоится 4 января на «Парк де Пренс».
Подопечные Энрике набрали 36 баллов и разместились на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Франции. Отставание от лидера – «Ланса» – составляет один пункт.
#PSGPFC 🔜 pic.twitter.com/OBEHsYH47J— Paris Saint-Germain (@PSG_English) December 30, 2025
