Без Сафонова и Хакими. ПСЖ вышел из отпуска и возобновил тренировки

После девяти дней отпуска футболисты ПСЖ возобновили тренировочный процесс на клубной базе. Об этом сообщило французское издание Le Paisien.

В первый день после каникул главный тренер парижской команды Луис Энрике не смог рассчитывать на травмированного голкипера Матвей Сафонова, который находится в лазарете из-за перелома руки.

Отсутствовали также Ашраф Хакими и Ибрагим Мбайе, которые в настоящее время играют на Кубке африканских наций в составе сборных Марокко и Сенегала соответственно.

ПСЖ завершил 2025 год заключительной тренировкой в ​​среду утром в 11:00. После выходного дня в четверг, 1 января, у парижан запланированы еще две тренировки – в пятницу и субботу – в рамках подготовки к домашнему матчу против «Парижа», которая состоится 4 января на «Парк де Пренс».

Подопечные Энрике набрали 36 баллов и разместились на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Франции. Отставание от лидера – «Ланса» – составляет один пункт.