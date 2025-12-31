Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр попрощался с четырьмя игроками и украинским тренером
Украина. Премьер лига
31 декабря 2025, 13:07
ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр попрощался с четырьмя игроками и украинским тренером

Янаков, Хамелюк, Бушняк, Ляшенко и Галушкин покинули клуб из Каменец-Подольского

ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр попрощался с четырьмя игроками и украинским тренером

«Эпицентр» официально объявил о прекращении сотрудничества с тренером Владиславом Галушкиным, который отвечал за физическую подготовку, и четырьмя футболистами.

Статус свободных агентов получили вратарь Глеб Бушняк, полузащитники Захар Хамелюк, Андрей Ляшенко и вингер Денис Янаков.

19-летний Хамелюк присоединился к «Эпицентру» в апреле 2025 года, а 19-летний Бушняк – в августе 2023-го. Оба футболиста не сыграли ни одного официального матча в составе команды.

Янаков играет в клубе Премьер-лиги с лета – за это время провел восемь матчей, в которых результативными действиями не отличался. Ляшенко подписал контракт с «Эпицентром» в марте 2023-го. За 54 проведенных игры забил два гола.

Подопечные Сергея Нагорняка набрали 14 баллов после 16 туров и разместились на 14-й позиции в турнирной таблице элитного дивизиона.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Эпицентр Каменец-Подольский
Николай Тытюк Источник: ФК Эпицентр
