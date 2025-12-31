Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
31 декабря 2025, 12:24 | Обновлено 31 декабря 2025, 12:34
Фернандиньо, Ракитич и другие. Кто окончил карьеру в 2025 году?

Вспомним, в каком возрасте звездные футболисты решили закончить карьеру

Фернандиньо, Ракитич и другие. Кто окончил карьеру в 2025 году?
ФК Манчестер Сити. Фернандиньо

2025 год запомнился окончанием карьеры некоторых известных футболистов.

Из наиболее известных игроков, которым уже исполнилось 40 лет, выделим Фернандиньо, который в свое время играл за донецкий Шахтер, и испанца Хесуса Наваса.

Другие футболисты расположены ниже по возрасту.

Некоторые известные игроки, которые закончили карьеру в 2025 году:

  • Фернандиньо (Бразилия, 40 лет)
  • Хесус Навас (Испания, 40 лет)
  • Альваро Негредо (Испания, 39 лет)
  • Дрис Мертенс (Бельгия, 38 лет)
  • Ян Вертонген (Бельгия, 38 лет)
  • Антонио Кандрева (Италия, 38 лет)
  • Хосе Кальехон (Испания, 38 лет)
  • Иван Ракитич (Хорватия, 37 лет)
  • Жером Боатенг (Германия, 37 лет)
  • Марек Гамшик (Словакия, 37 лет)
  • Серхио Бускетс (Испания, 37 лет)
  • Матс Хуммельс (Германия, 36 лет)
  • Тоби Алдервейрелд (Бельгия, 36 лет)
  • Жорди Альба (Испания, 36 лет)
  • Марсело (Бразилия, 35 лет)
  • Алешандре Пато (Бразилия, 35 лет)
  • Алессандро Флоренци (Италия, 34 года)
  • Эрик Ламела (Аргентина, 33 года)
  • Рафинья (Бразилия, 32 года)
  • Самуэль Умтити (Франция, 31 год)
