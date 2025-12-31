Другие новости31 декабря 2025, 12:24 | Обновлено 31 декабря 2025, 12:34
Фернандиньо, Ракитич и другие. Кто окончил карьеру в 2025 году?
Вспомним, в каком возрасте звездные футболисты решили закончить карьеру
2025 год запомнился окончанием карьеры некоторых известных футболистов.
Из наиболее известных игроков, которым уже исполнилось 40 лет, выделим Фернандиньо, который в свое время играл за донецкий Шахтер, и испанца Хесуса Наваса.
Другие футболисты расположены ниже по возрасту.
Некоторые известные игроки, которые закончили карьеру в 2025 году:
- Фернандиньо (Бразилия, 40 лет)
- Хесус Навас (Испания, 40 лет)
- Альваро Негредо (Испания, 39 лет)
- Дрис Мертенс (Бельгия, 38 лет)
- Ян Вертонген (Бельгия, 38 лет)
- Антонио Кандрева (Италия, 38 лет)
- Хосе Кальехон (Испания, 38 лет)
- Иван Ракитич (Хорватия, 37 лет)
- Жером Боатенг (Германия, 37 лет)
- Марек Гамшик (Словакия, 37 лет)
- Серхио Бускетс (Испания, 37 лет)
- Матс Хуммельс (Германия, 36 лет)
- Тоби Алдервейрелд (Бельгия, 36 лет)
- Жорди Альба (Испания, 36 лет)
- Марсело (Бразилия, 35 лет)
- Алешандре Пато (Бразилия, 35 лет)
- Алессандро Флоренци (Италия, 34 года)
- Эрик Ламела (Аргентина, 33 года)
- Рафинья (Бразилия, 32 года)
- Самуэль Умтити (Франция, 31 год)
