Фернандиньо, Ракитич и другие. Кто окончил карьеру в 2025 году?

2025 год запомнился окончанием карьеры некоторых известных футболистов.

Из наиболее известных игроков, которым уже исполнилось 40 лет, выделим Фернандиньо, который в свое время играл за донецкий Шахтер, и испанца Хесуса Наваса.

Другие футболисты расположены ниже по возрасту.

Некоторые известные игроки, которые закончили карьеру в 2025 году: