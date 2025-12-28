В Испании назвали клуб, который хочет купить Цыганкова у Жироны

Полузащитник сборной Украины и испанского «Жирона» Виктор Цыганков попал в сферу интересов турецкого гранда.

По информации испанского журналиста Аарона Домингеса, возможность подписания украинца рассматривает «Галатасарай», который ищет усиление атакующей линии перед второй частью сезона.

В нынешней кампании Виктор Цыганков сыграл за «Жирону» 11 матчей, в которых отличился тремя забитыми мячами и двумя ассистами. По данным профильных ресурсов, рыночная стоимость украинского вингера в настоящее время оценивается примерно в 14 миллионов евро.