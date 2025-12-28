Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Испании назвали клуб, который хочет купить Цыганкова у Жироны
Испания
28 декабря 2025, 23:32 |
1361
0

В Испании назвали клуб, который хочет купить Цыганкова у Жироны

Украинцем интересуется «Галатасарай»

28 декабря 2025, 23:32 |
1361
0
В Испании назвали клуб, который хочет купить Цыганкова у Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Полузащитник сборной Украины и испанского «Жирона» Виктор Цыганков попал в сферу интересов турецкого гранда.

По информации испанского журналиста Аарона Домингеса, возможность подписания украинца рассматривает «Галатасарай», который ищет усиление атакующей линии перед второй частью сезона.

В нынешней кампании Виктор Цыганков сыграл за «Жирону» 11 матчей, в которых отличился тремя забитыми мячами и двумя ассистами. По данным профильных ресурсов, рыночная стоимость украинского вингера в настоящее время оценивается примерно в 14 миллионов евро.

По теме:
С ума сошли? Клуб из россии хочет подписать игрока сборной Украины
Украинский легионер покинул Косово и может перебраться в США
ВИДЕО. Ламин Ямаль рассмешил всех своим ответом. Говорил про маму
Вильярреал трансферы Жирона чемпионат Испании по футболу Виктор Цыганков трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Девушка звезды АПЛ показала пышные формы
Футбол | 28 декабря 2025, 21:17 0
ФОТО. Девушка звезды АПЛ показала пышные формы
ФОТО. Девушка звезды АПЛ показала пышные формы

Джейдон Санчо – счастливчик

Шапаренко предложили контракты два клуба. Каким будет выбор?
Футбол | 28 декабря 2025, 07:05 16
Шапаренко предложили контракты два клуба. Каким будет выбор?
Шапаренко предложили контракты два клуба. Каким будет выбор?

Украинца хочет сохранить «Динамо», а «Жирона» готова осуществить трансфер

Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
Футбол | 28.12.2025, 08:53
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
Переговоры официально начаты. Моуриньо нацелился на еще одного украинца
Футбол | 28.12.2025, 15:53
Переговоры официально начаты. Моуриньо нацелился на еще одного украинца
Переговоры официально начаты. Моуриньо нацелился на еще одного украинца
Битва полов. Кирьос переиграл первую ракетку мира Соболенко в двух сетах
Теннис | 28.12.2025, 19:36
Битва полов. Кирьос переиграл первую ракетку мира Соболенко в двух сетах
Битва полов. Кирьос переиграл первую ракетку мира Соболенко в двух сетах
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик подтвердил, что проведет бой против опасного соперника с 43 нокаутами
Усик подтвердил, что проведет бой против опасного соперника с 43 нокаутами
27.12.2025, 16:49 3
Бокс
Динамо ведет переговоры с топ-клубом по поводу трансфера игрока
Динамо ведет переговоры с топ-клубом по поводу трансфера игрока
28.12.2025, 13:24 6
Футбол
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
Джошуа предложили бой за титул. Что ответил Энтони
28.12.2025, 09:45 1
Бокс
Шоковая терапия в Одессе на Рождество
Шоковая терапия в Одессе на Рождество
27.12.2025, 11:50 1
Футбол
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
27.12.2025, 06:47 18
Футбол
Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона
Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона
27.12.2025, 09:08 6
Футбол
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
27.12.2025, 12:55
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Победы США и Финляндии, 12 шайб Канады и Чехии
Молодежный ЧМ по хоккею. Победы США и Финляндии, 12 шайб Канады и Чехии
27.12.2025, 10:45 1
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем