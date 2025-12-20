Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МИЧЕЛ: «Цыганков? Иногда ему нужно чувствовать лидерство»
Испания
20 декабря 2025, 17:29 | Обновлено 20 декабря 2025, 17:31
388
0

МИЧЕЛ: «Цыганков? Иногда ему нужно чувствовать лидерство»

Тренер «Жироны» похвалил украинца

20 декабря 2025, 17:29 | Обновлено 20 декабря 2025, 17:31
388
0
МИЧЕЛ: «Цыганков? Иногда ему нужно чувствовать лидерство»
Getty Images/Global Images Ukraine.

Главный тренер «Жироны» Мичел Санчес прокомментировал игру украинского вингера команды Виктора Цыганкова в последних матчах:

«Цыганков сделал шаг вперед. Он командный игрок, но иногда ему нужно чувствовать лидерство. Он много думает о команде и помогает, когда партнеры готовы. Раньше ему было трудно быть в центре внимания, сейчас он улучшился».

В текущем сезоне Цыганков сыграл 12 матчей за «Жирону» во всех турнирах, забив четыре гола и отдав два ассиста.

Ранее сообщалось, что «Жирона» сделала предложение по украинскому нападающему

По теме:
Реал Мадрид – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Осасуна – Алавес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Овьедо и Сельта расписали нулевую ничью в Ла Лиге
Мичел (Мигель Анхель Санчес) Виктор Цыганков Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Чирко Источник: AS
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Готовится трансфер Ярмоленко. Динамо может попрощаться с легендой
Футбол | 19 декабря 2025, 19:06 9
Готовится трансфер Ярмоленко. Динамо может попрощаться с легендой
Готовится трансфер Ярмоленко. Динамо может попрощаться с легендой

На украинского вингера нацелился «Актобе»

Сколько заработали Динамо и Шахтер в Лиге конференций?
Футбол | 20 декабря 2025, 10:13 7
Сколько заработали Динамо и Шахтер в Лиге конференций?
Сколько заработали Динамо и Шахтер в Лиге конференций?

Донецкий клуб пополнил бюджет на 10,3 млн евро и стал лидером финансового рейтинга

Футболист Динамо может сенсационно перебраться в Китай. Сделано предложение
Футбол | 20.12.2025, 17:28
Футболист Динамо может сенсационно перебраться в Китай. Сделано предложение
Футболист Динамо может сенсационно перебраться в Китай. Сделано предложение
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
Бокс | 20.12.2025, 09:44
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
Усик без слов отреагировал на победу Джошуа над Джейком Полом
Анонс 17-го тура АПЛ. В понедельник без Ман Юнайтед, Тоттенхэм vs Ливерпуль
Футбол | 20.12.2025, 01:07
Анонс 17-го тура АПЛ. В понедельник без Ман Юнайтед, Тоттенхэм vs Ливерпуль
Анонс 17-го тура АПЛ. В понедельник без Ман Юнайтед, Тоттенхэм vs Ливерпуль
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
КРАСЮК: «Бой Джошуа – Пол – это сон при температуре 39, но у Джейка...»
КРАСЮК: «Бой Джошуа – Пол – это сон при температуре 39, но у Джейка...»
20.12.2025, 12:55 2
Бокс
Джейк Пол сделал сенсационное заявление после поражения от Джошуа
Джейк Пол сделал сенсационное заявление после поражения от Джошуа
20.12.2025, 08:08 5
Бокс
ФИФА придумала новый турнир. Пригласили и сборную россии
ФИФА придумала новый турнир. Пригласили и сборную россии
19.12.2025, 03:59 6
Футбол
Динамо зимой готово расстаться сразу с пятью игроками
Динамо зимой готово расстаться сразу с пятью игроками
20.12.2025, 07:22 2
Футбол
Шапаренко решил подписать 16-кратный чемпион европейского чемпионата
Шапаренко решил подписать 16-кратный чемпион европейского чемпионата
19.12.2025, 08:54 12
Футбол
Лига конференций. Итоговая турнирная таблица: Шахтер вышел в 1/8 финала
Лига конференций. Итоговая турнирная таблица: Шахтер вышел в 1/8 финала
19.12.2025, 06:05 25
Футбол
Боб АРУМ: «Что это за ужасное судейство? Он выиграл – это несправедливо»
Боб АРУМ: «Что это за ужасное судейство? Он выиграл – это несправедливо»
19.12.2025, 09:33 4
Бокс
Реал запланировал фантастический обмен звездами с грандом АПЛ
Реал запланировал фантастический обмен звездами с грандом АПЛ
18.12.2025, 20:42 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем