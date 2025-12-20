МИЧЕЛ: «Цыганков? Иногда ему нужно чувствовать лидерство»

Главный тренер «Жироны» Мичел Санчес прокомментировал игру украинского вингера команды Виктора Цыганкова в последних матчах:

«Цыганков сделал шаг вперед. Он командный игрок, но иногда ему нужно чувствовать лидерство. Он много думает о команде и помогает, когда партнеры готовы. Раньше ему было трудно быть в центре внимания, сейчас он улучшился».