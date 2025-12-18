Жирона сделала предложение по украинцу. Речь не о Шапаренко

Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Испания
18 декабря 2025, 07:32
Внимание испанского клуба привлекает Александр Пищур

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Пищур

Украинский нападающийвенгерского «Дьера» Александр Пищур привлекает внимание каталонской «Жироны». Об этом сообщает Иван Кирос.

По информации источника, испанский клуб уже даже сделал предложение по 20-летнему футболисту. Учитывая, что «Дьер» практически не играет на международной арене, трансфер является вполне вероятным.

В текущем сезоне Александр Пищур провел 20 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 250 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что Мичел запросил у «Жироны» трансфер вратаря «Реала».

Жирона Александр Пищур-младший Дьер трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Венгрии по футболу
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
