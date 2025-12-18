Жирона сделала предложение по украинцу. Речь не о Шапаренко
Внимание испанского клуба привлекает Александр Пищур
Украинский нападающийвенгерского «Дьера» Александр Пищур привлекает внимание каталонской «Жироны». Об этом сообщает Иван Кирос.
По информации источника, испанский клуб уже даже сделал предложение по 20-летнему футболисту. Учитывая, что «Дьер» практически не играет на международной арене, трансфер является вполне вероятным.
В текущем сезоне Александр Пищур провел 20 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться четырьмя забитыми мячами и одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 250 тысяч евро.
Ранее сообщалось о том, что Мичел запросил у «Жироны» трансфер вратаря «Реала».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Элина выиграла матч у Марты на World Tennis League, который состоял из одного сета
Закончить год на мажорной ноте