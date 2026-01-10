Мэкклсфилд – Кристал Пэлас. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Матч начнется 10 января в 14:15 по Киеву
В субботу, 10 января, состоится поединок 1/32 финала Кубка Англии между «Мэкклсфилдом» и «Кристалл Пэлас». По киевскому времени игра начнется в 14.15.
Мэкклсфилд
После тяжелых финансовых времен в 2019-20 годах коллектив стал обычным середняком Северной Национальной лиги – 6 по силе дивизиона Англии. За 22 игры этого турнира команда получила 33 зачетных пункта, благодаря которым сейчас занимает 14-е место турнирной таблицы. Расстояние от зоны плей-офф составляет 3 очка, но у «шелковых» есть 2 игры в запасе.
На пути в 1/32 финала Кубка Англии «Мэкклсфилд» одолел «Тоттон» и «Слау».
Кристал Пэлас
Хотя команда и начала сезон очень хорошо, сейчас ее форма оставляет желать лучшего. Тем не менее, за 21 тур Премьер-лиги «орлы» набрали 28 зачетных пунктов, благодаря которым сейчас занимают 13-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от топ-5 сейчас составляет уже 5 очков. Из Кубка английской лиги лондонцы вылетели на стадии 1/4 финала от «Арсенала».
В Лиге конференций англичанам удалось завоевать 10 баллов (за 6 туров) и занять 10-ю строчку общей таблицы соревнований. Она позволит «Кристал Пэлас» принять участие в 1/16 финала турнира.
Личные встречи
Клубы ни разу не играли между собой в официальных играх.
Интересные факты
- Безвыигрышная серия «Кристалл Пэлас» продолжается уже 8 игр подряд.
- В последних 5 домашних играх «Мэкклсфилд» одержал 2 победы.
- В последних 8 матчах «Кристалл Пэлас» лишь 1 раз сохранил ворота сухими.
Прогноз
Я поставлю на тотал больше 3 с коэффициентом 1.62.
