Нуну Мендеш выиграл 17-й трофей в карьере

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
10 января 2026, 01:29 | Обновлено 10 января 2026, 02:07
Ни один игрок в возрасте 23 года или младше не имел такого количества титулов

Getty Images/Global Images Ukraine. Нуну Мендеш

Нуно Мендеш выиграл 17-й трофей в своей карьере.

Произошло это в матче Суперкубка Франции, в котором ПСЖ победил Марсель.

Свои 17 титулов Нуну Мендеш выиграл в 23 года! Ни один другой игрок в истории футбола не имел такого количества трофеев в таком возрасте.

Игроки в возрасте 23 лет или младше с наибольшим количеством завоеванных трофеев:

  • 17 – Нуну Мендеш (Португалия)
  • 13 – Кингсли Коман (Франция)
  • 12 – Килиан Мбаппе (Франция)
  • 11 – Пеле (Бразилия)
  • 11 – Лионель Месси (Аргентина)

Выигранные трофеи Нуну Мендеша (17):

  • 4 – Лига 1
  • 4 – Суперкубок Франции
  • 2 – Кубок Франции
  • 1 – Лига Португалии
  • 1 – Суперкубок Португалии
  • 1 – Кубок Португалии
  • 1 – Лига чемпионов
  • 1 – Суперкубок УЕФА
  • 1 – Лига наций
Нуну Мендеш ПСЖ чемпионат Франции по футболу статистика Лига 1 (Франция) Кингсли Коман Килиан Мбаппе Пеле Лионель Месси рейтинг ПСЖ - Марсель Марсель Суперкубок Франции по футболу
