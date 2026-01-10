Нуну Мендеш выиграл 17-й трофей в карьере
Ни один игрок в возрасте 23 года или младше не имел такого количества титулов
Нуно Мендеш выиграл 17-й трофей в своей карьере.
Произошло это в матче Суперкубка Франции, в котором ПСЖ победил Марсель.
Свои 17 титулов Нуну Мендеш выиграл в 23 года! Ни один другой игрок в истории футбола не имел такого количества трофеев в таком возрасте.
Игроки в возрасте 23 лет или младше с наибольшим количеством завоеванных трофеев:
- 17 – Нуну Мендеш (Португалия)
- 13 – Кингсли Коман (Франция)
- 12 – Килиан Мбаппе (Франция)
- 11 – Пеле (Бразилия)
- 11 – Лионель Месси (Аргентина)
Выигранные трофеи Нуну Мендеша (17):
- 4 – Лига 1
- 4 – Суперкубок Франции
- 2 – Кубок Франции
- 1 – Лига Португалии
- 1 – Суперкубок Португалии
- 1 – Кубок Португалии
- 1 – Лига чемпионов
- 1 – Суперкубок УЕФА
- 1 – Лига наций
