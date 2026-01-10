Украинец попросил лидера УПЛ разорвать контракт из-за игровой практики

Бывший полузащитник черкасского ЛНЗ Артур Авагимян рассказал подробности о том, как покидал клуб и причинах прекращения сотрудничества с лидером Украинской Премьер-лиги.

«Мы договорились о моем уходе по обоюдному согласию. Точкой во всем этом стала игра против СК «Полтава», когда мы играли на выезде и в том матче меня не выпустили.

Я сразу позвонил директору и сказал, что хочу с ним увидеться; сказал, что это не моя история, несмотря на то, что у меня был очень хороший контракт в этом клубе.

Я не из тех, кто будет просто сидеть, получать зарплату и радоваться этому. Поэтому я принял для себя решение, что меня в этой команде не будет. С того момента мы вели переговоры о том, что я буду уходить из команды.

Хочу поблагодарить руководство ЛНЗ, в частности Василия Васильевича Каюка, за то, что пошли мне навстречу и не стали вставлять палки в колеса. Он поступил по-футбольному, хотя и мог, согласно контракту, не давать добро на мой уход», – сообщил Авагимян.

В нынешнем сезоне полузащитник провел три матча, в которых записал на свой счет одну результативную передачу. Авагимян играл в составе ЛНЗ с августа 2024 года.