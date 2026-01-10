Бартулович подтвердил два трансфера Металлиста 1925

Наставник Металлиста 1925 Младен Бартулович подтвердил, что клуб зимой подпишет опорного хавбека Николаса Аревало и вингера Себастьяна Кастильо.

«Вингер Кастильо и опорник Аревало? Они не лучше, они другие. Аревало – не конкурент Калюжному, но может играть с ним в центре поля. Аревало это больше восьмерка, он дает баланс и будет конкурентом Литвиненко, хотя может сыграть и на позиции Калюжного».

«А Кастильо может сыграть на любой позиции атакующим хавбеком. Он едет к нам в аренду, посмотрим на него», – сказал Бартулович.

Металлист 1925 ушел на зимний перерыв на 7-м месте УПЛ.