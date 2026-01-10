Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
10 января 2026, 20:45 | Обновлено 10 января 2026, 20:58
Бартулович подтвердил два трансфера Металлиста 1925

Аревало и Кастильо усилят харьковчан

Бартулович подтвердил два трансфера Металлиста 1925
ФК Металлист 1925. Младен Бартулович

Наставник Металлиста 1925 Младен Бартулович подтвердил, что клуб зимой подпишет опорного хавбека Николаса Аревало и вингера Себастьяна Кастильо.

«Вингер Кастильо и опорник Аревало? Они не лучше, они другие. Аревало – не конкурент Калюжному, но может играть с ним в центре поля. Аревало это больше восьмерка, он дает баланс и будет конкурентом Литвиненко, хотя может сыграть и на позиции Калюжного».

«А Кастильо может сыграть на любой позиции атакующим хавбеком. Он едет к нам в аренду, посмотрим на него», – сказал Бартулович.

Металлист 1925 ушел на зимний перерыв на 7-м месте УПЛ.

