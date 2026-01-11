Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Греции
Панетоликос
10.01.2026 19:30 – FT 0 : 3
ПАОК
Греция
Провальный старт. Украинский вратарь пропустил 3 мяча в дебютной игре

«Панетоликос» был разгромлен, Евгений Кучеренко не спас команду

Instagram. Евгений Кучеренко

10 января украинский вратарь Евгений Кучеренко дебютировал в составе греческого клуба «Панетоликос» в матче местной лиги.

Голкипер вышел в старте на домашний поединок 16-го тура чемпионата против команды ПАОК.

Матч для украинца и его нового коллектива завершился разгромным поражением хозяев: Кучеренко пропустил три мяча, а «Панетоликос» остался без голов – 0:3.

К уверенной победе ПАОКа приложил руку бывший игрок «Шахтера» – Тайсон, проведший на поле 77 минут.

В турнирной таблице «Панетоликос» занимает девятую строчку (15 очков), ПАОК – второе место (38 баллов).

Напомним, что Евгений переехал в греческий чемпионат из шотландского клуба «Данди Юнайтед».

Чемпионат Греции. 16-й тур, 10 января

«Панетоликос» – ПАОК – 0:3

Голы: Константелиас, 26, 57, Якумакис, 45+1

По теме:
Желтая для Яремчука. Олимпиакос выиграл матч и остался лидером в Греции
Украинский голкипер: «После Шахтера пришлось ехать в Португалию»
На Довбика появился новый претендент в АПЛ. Это участник еврокубков
Евгений Кучеренко Панетоликос чемпионат Греции по футболу ПАОК Тайсон
