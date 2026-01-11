Провальный старт. Украинский вратарь пропустил 3 мяча в дебютной игре
«Панетоликос» был разгромлен, Евгений Кучеренко не спас команду
10 января украинский вратарь Евгений Кучеренко дебютировал в составе греческого клуба «Панетоликос» в матче местной лиги.
Голкипер вышел в старте на домашний поединок 16-го тура чемпионата против команды ПАОК.
Матч для украинца и его нового коллектива завершился разгромным поражением хозяев: Кучеренко пропустил три мяча, а «Панетоликос» остался без голов – 0:3.
К уверенной победе ПАОКа приложил руку бывший игрок «Шахтера» – Тайсон, проведший на поле 77 минут.
В турнирной таблице «Панетоликос» занимает девятую строчку (15 очков), ПАОК – второе место (38 баллов).
Напомним, что Евгений переехал в греческий чемпионат из шотландского клуба «Данди Юнайтед».
Чемпионат Греции. 16-й тур, 10 января
«Панетоликос» – ПАОК – 0:3
Голы: Константелиас, 26, 57, Якумакис, 45+1
