ОФИЦИАЛЬНО. Украинский вратарь подписал контракт с греческим клубом

Греческий «Панетоликос» официально объявил о подписании украинского вратаря шотландского «Данди Юнайтед» Евгения Кучеренко.

Отмечается, что 26-летний футболист подписал двухлетний контракт с клубом Суперлиги и взял в команде 99-й номер.

Свои первые шаги в футболе Кучеренко делал в академиях «Шахтера». В Украине он играл за «Колос», «Подолье» и ЛНЗ, а за рубежом защищал цвета «Лейрии» (Португалия), «Аксу» (Казахстан) и «Дилы» (Грузия).

В сезоне 2025/26 Евгений Кучеренко провел 17 матчей на клубном уровне, пропустив 26 голов. В 4 встречах голкиперу удалось сохранить свои ворота «сухими». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 400 тысяч евро.

Ранее Евгений Кучеренко получил тяжелую травму.