Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус усилил атаку игроком топ-сборной Африки
Италия
01 февраля 2026, 21:03 | Обновлено 01 февраля 2026, 21:05
325
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус усилил атаку игроком топ-сборной Африки

Жереми Бога проведет следующие пол сезона в аренде в Турине

01 февраля 2026, 21:03 | Обновлено 01 февраля 2026, 21:05
325
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус усилил атаку игроком топ-сборной Африки
ФК Ювентус

29-летний вингер Жереми Бога официально покинул французскую «Ниццу» и вернулся в Серию А.

Нападающий на правах аренды перешел в туринский «Ювентус». Срок соглашения рассчитан до лета 2026 года, также прописана опция о праве выкупа контракта за 5 миллионов евро.

Впервые с итальянским чемпионатом Жереми познакомился в 2018 году, когда перебрался из молодежной команды «Челси» в «Сассуоло». За четыре сезона в составе «черно-зеленых» Бога провел 102 матча, в которых забил 18 мячей и отдал девять результативных передач.

Затем последовали аренда и полноценный переход в «Аталанту», за которую он успел провести 47 поединков (четыре гола, шесть ассистов).

Именно из «Аталанты» летом 2023 года нападающий переехал в «Ниццу» за 17.5 миллиона евро. На счету Жереми в составе французского клуба – 73 матча, 11 голов и девять результативных передач.

По теме:
ФОТО. Как Зинченко в Нидерландах подписал контракт с Аяксом
ОФИЦИАЛЬНО. Обладатель Золотой бутсы нашел себе новый клуб
Новый вызов. Зинченко завоевал 10 трофеев за период выступлений в Англии
Жереми Бога Ювентус Ницца трансферы аренда игрока трансферы Серии A трансферы Лиги 1
Андрей Витренко Источник: ФК Ювентус
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров определил будущее Ярмоленко в сборной Украины
Футбол | 01 февраля 2026, 09:32 7
Ребров определил будущее Ярмоленко в сборной Украины
Ребров определил будущее Ярмоленко в сборной Украины

Тренер не будет вызывать вингера Динамо

Очередной гол Мартинеса. Интер легко одолел Кремонезе и закрепил лидерство
Футбол | 01 февраля 2026, 20:56 0
Очередной гол Мартинеса. Интер легко одолел Кремонезе и закрепил лидерство
Очередной гол Мартинеса. Интер легко одолел Кремонезе и закрепил лидерство

Матч закончился со счетом 2:0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб
Футбол | 31.01.2026, 22:52
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Шахтера Коваленко нашел новый клуб
МАРКЕВИЧ: «Он не пьянствовал, но очень любил гулянки, развлечения»
Футбол | 01.02.2026, 15:24
МАРКЕВИЧ: «Он не пьянствовал, но очень любил гулянки, развлечения»
МАРКЕВИЧ: «Он не пьянствовал, но очень любил гулянки, развлечения»
ЧЕ-2026. Упустили шанс на медали. Украина выступила в мужской эстафете
Биатлон | 01.02.2026, 13:06
ЧЕ-2026. Упустили шанс на медали. Украина выступила в мужской эстафете
ЧЕ-2026. Упустили шанс на медали. Украина выступила в мужской эстафете
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мбаппе не хочет, чтобы в Реал перешел один из лучших игроков мира
Мбаппе не хочет, чтобы в Реал перешел один из лучших игроков мира
31.01.2026, 07:32 3
Футбол
Джокович сотворил невозможное, выбив Синнера. Новак – в финале Aus Open!
Джокович сотворил невозможное, выбив Синнера. Новак – в финале Aus Open!
30.01.2026, 16:33 35
Теннис
Анонс 24 тура АПЛ: очень насыщено топовыми противостояниями!
Анонс 24 тура АПЛ: очень насыщено топовыми противостояниями!
31.01.2026, 15:19
Футбол
Определены чемпионки Australiian Open 2026 в женском парном разряде
Определены чемпионки Australiian Open 2026 в женском парном разряде
31.01.2026, 05:05
Теннис
Россияне наказаны. Сборная Армении с треском вылетела с Евро-2026
Россияне наказаны. Сборная Армении с треском вылетела с Евро-2026
31.01.2026, 21:50 8
Футзал
Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение
Жирона направила Динамо предложение о трансфере. Суркис принял решение
01.02.2026, 08:27 23
Футбол
Киевское Динамо пригласило нового тренера
Киевское Динамо пригласило нового тренера
31.01.2026, 08:03 5
Футбол
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
Тайсон Фьюри отказался от боя, который мог принести ему огромный гонорар
31.01.2026, 02:32
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем