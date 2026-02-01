ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус усилил атаку игроком топ-сборной Африки

29-летний вингер Жереми Бога официально покинул французскую «Ниццу» и вернулся в Серию А.

Нападающий на правах аренды перешел в туринский «Ювентус». Срок соглашения рассчитан до лета 2026 года, также прописана опция о праве выкупа контракта за 5 миллионов евро.

Впервые с итальянским чемпионатом Жереми познакомился в 2018 году, когда перебрался из молодежной команды «Челси» в «Сассуоло». За четыре сезона в составе «черно-зеленых» Бога провел 102 матча, в которых забил 18 мячей и отдал девять результативных передач.

Затем последовали аренда и полноценный переход в «Аталанту», за которую он успел провести 47 поединков (четыре гола, шесть ассистов).

Именно из «Аталанты» летом 2023 года нападающий переехал в «Ниццу» за 17.5 миллиона евро. На счету Жереми в составе французского клуба – 73 матча, 11 голов и девять результативных передач.