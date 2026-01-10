Кот-д'Ивуар продолжил неутешительную серию победителей КАН с 2010 года

Кот-д'Ивуар стал очередным победителем Кубка африканских наций, который не смог защитить свой титул в следующем розыгрыше турнира.

В четвертьфинале текущего турнира ивуарийцы уступили сборной Египта.

Тем самым продолжилась серия на турнире, начиная с 2010 года, в которой в каждом следующем чемпионате предыдущий победитель не защищает свой титул.

Последний раз выиграть Кубок африканских наций несколько раз подряд удавалось сборной Египта в 2006, 2008 и 2010 годах.

Победители Кубка африканских наций в следующем розыгрыше турнира, начиная с 2010 года

Египет в 2012 году: не квалифицировались

Замбия в 2013 году: окончили на групповом этапе

Нигерия в 2015 году: не квалифицировались

Кот-д'Ивуар в 2017 году: окончили на групповом этапе

Камерун в 2019 году: вылетели в 1/8 финала

Алжир в 2021 году: окончили на групповом этапе

Сенегал в 2023 году: вылетели в 1/8 финала

Кот-д'Ивуар в 2026 году: вылетели в четвертьфинале