  4. Кот-д'Ивуар продолжил неутешительную серию победителей КАН с 2010 года
Кубок африканских наций
10 января 2026, 23:53 | Обновлено 10 января 2026, 23:54
Снова чемпион предварительного розыгрыша турнира не смог защитить свой титул

Getty Images/Global Images Ukraine

Кот-д'Ивуар стал очередным победителем Кубка африканских наций, который не смог защитить свой титул в следующем розыгрыше турнира.

В четвертьфинале текущего турнира ивуарийцы уступили сборной Египта.

Тем самым продолжилась серия на турнире, начиная с 2010 года, в которой в каждом следующем чемпионате предыдущий победитель не защищает свой титул.

Последний раз выиграть Кубок африканских наций несколько раз подряд удавалось сборной Египта в 2006, 2008 и 2010 годах.

Победители Кубка африканских наций в следующем розыгрыше турнира, начиная с 2010 года

  • Египет в 2012 году: не квалифицировались
  • Замбия в 2013 году: окончили на групповом этапе
  • Нигерия в 2015 году: не квалифицировались
  • Кот-д'Ивуар в 2017 году: окончили на групповом этапе
  • Камерун в 2019 году: вылетели в 1/8 финала
  • Алжир в 2021 году: окончили на групповом этапе
  • Сенегал в 2023 году: вылетели в 1/8 финала
  • Кот-д'Ивуар в 2026 году: вылетели в четвертьфинале
По теме:
ФОТО. Фараоны – в топ-4. Египет в результативной игре одолел Кот-д'Ивуар
Бенефис Салаха. Египет и Кот-д'Ивуар определили полуфиналиста КАН
Египет – Кот-д'Ивуар. 1/4 финала КАН. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок африканских наций сборная Кот-д'Ивуара по футболу сборная Египта по футболу
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
