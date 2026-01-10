Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. На болотах не пошло. Крузейро отдал 27 млн евро за хавбека сборной Бразилии
Бразилия
На болотах не пошло. Крузейро отдал 27 млн евро за хавбека сборной Бразилии

Жерсон спустя полгода покинул «зенит» и вернулся на родину

cruzeiro.com.br

Бразильский «Крузейро» осуществил рекордный входящий трансфер в своей истории, подписав 28-летнего полузащитника Жерсона, на счету которого 14 матчей и 1 забитый мяч за сборную Бразилии.

Сообщается, что с футболистом подписан полноценный контракт со сроком действия до конца 2030 года.

По неофициальным данным, за Жерсона «Крузейро» отдал 27 миллионов евро, что стало исторической сделкой для клуба.

В «Крузейро» Жерсон перешел из «зенита», за который провел лишь полгода. В россию хавбек переехал летом минувшего года – из «Фламенго» за 25 миллионов евро.

В Европе Жерсон известен по выступлениям за «Рому» (42 матча), «Фиорентину» (40) и «Марсель» (61).

Жерсон Сантос да Силва Крузейро трансферы сборная Бразилии по футболу зенит санкт-петербург
