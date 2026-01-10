На болотах не пошло. Крузейро отдал 27 млн евро за хавбека сборной Бразилии
Жерсон спустя полгода покинул «зенит» и вернулся на родину
Бразильский «Крузейро» осуществил рекордный входящий трансфер в своей истории, подписав 28-летнего полузащитника Жерсона, на счету которого 14 матчей и 1 забитый мяч за сборную Бразилии.
Сообщается, что с футболистом подписан полноценный контракт со сроком действия до конца 2030 года.
По неофициальным данным, за Жерсона «Крузейро» отдал 27 миллионов евро, что стало исторической сделкой для клуба.
В «Крузейро» Жерсон перешел из «зенита», за который провел лишь полгода. В россию хавбек переехал летом минувшего года – из «Фламенго» за 25 миллионов евро.
В Европе Жерсон известен по выступлениям за «Рому» (42 матча), «Фиорентину» (40) и «Марсель» (61).
