ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский хавбек стал игроком зенита. Он забил Баварии на КЧМ
Жерсон из Фламенго будет выступать в чемпионате за поребриком
Бразильский полузащитник Жерсон официально перешел из «Фламенго» в питерский «зенит». Клуб из рф заплатил за трансфер 28-летнего игрока 25 миллионов евро, а сам футболист подписал контракт на 5 лет.
Жерсон мог оказаться в саудовском клубе «Аль-Наср», за который выступает знаменитый португальский форвард Криштиану Роналду. По словам бразильских СМИ, форвард уезжает за поребрик с «сожалением» из-за упущенного контракта в Саудовской Аравии.
Жерсон защищал цвета «Фламенго» с 2023 года, а до этого играл за «Флуминенсе», «Рому», «Фиорентину» и «Марсель». В его активе также 14 матчей за сборную Бразилии, в которых он забил 1 гол.
Недавно Жерсон забил гол за «Фламенго» в ворота «Баварии» (2:4) в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025.
Гол Жерсона за Фламенго в ворота Баварии
GOLAAAAÇO from @Flamengo!— DAZN Football (@DAZNFootball) June 29, 2025
What a balaço from Gerson! 🚀
That strike was unstoppable.
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #FLABAY pic.twitter.com/SknHC415iG
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