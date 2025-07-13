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Бразилия
13 июля 2025, 19:37 | Обновлено 13 июля 2025, 20:01
525
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский хавбек стал игроком зенита. Он забил Баварии на КЧМ

Жерсон из Фламенго будет выступать в чемпионате за поребриком

13 июля 2025, 19:37 | Обновлено 13 июля 2025, 20:01
525
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский хавбек стал игроком зенита. Он забил Баварии на КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Жерсон

Бразильский полузащитник Жерсон официально перешел из «Фламенго» в питерский «зенит». Клуб из рф заплатил за трансфер 28-летнего игрока 25 миллионов евро, а сам футболист подписал контракт на 5 лет.

Жерсон мог оказаться в саудовском клубе «Аль-Наср», за который выступает знаменитый португальский форвард Криштиану Роналду. По словам бразильских СМИ, форвард уезжает за поребрик с «сожалением» из-за упущенного контракта в Саудовской Аравии.

Жерсон защищал цвета «Фламенго» с 2023 года, а до этого играл за «Флуминенсе», «Рому», «Фиорентину» и «Марсель». В его активе также 14 матчей за сборную Бразилии, в которых он забил 1 гол.

Недавно Жерсон забил гол за «Фламенго» в ворота «Баварии» (2:4) в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025.

Гол Жерсона за Фламенго в ворота Баварии

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трансферы Фламенго Бавария Зенит Санкт-Петербург клубный чемпионат мира по футболу Жерсон Сантос да Силва Аль-Наср Эр-Рияд
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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