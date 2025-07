ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский хавбек стал игроком зенита. Он забил Баварии на КЧМ

Бразильский полузащитник Жерсон официально перешел из «Фламенго» в питерский «зенит». Клуб из рф заплатил за трансфер 28-летнего игрока 25 миллионов евро, а сам футболист подписал контракт на 5 лет.

Жерсон мог оказаться в саудовском клубе «Аль-Наср», за который выступает знаменитый португальский форвард Криштиану Роналду. По словам бразильских СМИ, форвард уезжает за поребрик с «сожалением» из-за упущенного контракта в Саудовской Аравии.

Жерсон защищал цвета «Фламенго» с 2023 года, а до этого играл за «Флуминенсе», «Рому», «Фиорентину» и «Марсель». В его активе также 14 матчей за сборную Бразилии, в которых он забил 1 гол.

Недавно Жерсон забил гол за «Фламенго» в ворота «Баварии» (2:4) в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025.

Гол Жерсона за Фламенго в ворота Баварии

GOLAAAAÇO from @Flamengo!



What a balaço from Gerson! 🚀



That strike was unstoppable.



Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #FLABAY pic.twitter.com/SknHC415iG