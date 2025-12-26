Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Йожеф САБО: «Это сплошной ужас. Такого провала, сколько живу, не помню»
Украина. Премьер лига
26 декабря 2025, 11:18 |
Йожеф САБО: «Это сплошной ужас. Такого провала, сколько живу, не помню»

Специалист раскритиковал киевское «Динамо»

Йожеф САБО: «Это сплошной ужас. Такого провала, сколько живу, не помню»
ФК Динамо Киев. Йожеф Сабо

Бывший тренер Йожеф Сабо подверг критике киевское Динамо за выступления в первой части сезона Украинской Премьер-лиги.

– Главной командой-разочарованием для вас в первой части сезона, наверное, стало родное Динамо, ошибаюсь ли?

– Игра Динамо в первой половине сезона – сплошной ужас, и результаты соответствующие. Да, киевляне меня разочаровали, даже очень разочаровали, сердце иногда болело, терялось.

Такого провала, сколько живу, не помню. Разве очень давно, еще во времена СССР, точно когда именно не скажу, забылся, но тоже был провальный сезон. А так, никогда столь бледно не играло Динамо на моей памяти, как этой осенью… Хотя это прогнозировано, потому что никем не усилились в межсезонье, еще и Ваната продали, – сказал Сабо.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Динамо занимает 4 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 26 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей.

