Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Экс-глава Феррари: «Скорее Болонья выиграет Серию A, чем Скудерия в Ф-1»
Формула 1
26 декабря 2025, 15:23 | Обновлено 26 декабря 2025, 15:43
Бывший президент команды Формулы-1 Феррари Лука ди Монтедземоло продолжает следить за ситуацией и не считает реалистичным возвращение Скудерии к чемпионству.

«В футболе я поддерживаю Болонью, и вот скорее Болонья выиграет чемпионство в Серии A, чем Феррари станет чемпионом в Ф-1. Говорю это, учитывая атмосферу, которая сейчас царит в Маранелло на базе», – сказал Монтедземоло.

Феррари делает большую ставку на сезон-2026 и новый технический регламент.

Итальянская команда не может выиграть командный титул с 2008 года, а пилотский – с 2007 года.

Лука ди Монтедземоло Феррари Формула-1 Болонья
Иван Зинченко Источник: Corriere dello Sport
