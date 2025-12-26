Экс-глава Феррари: «Скорее Болонья выиграет Серию A, чем Скудерия в Ф-1»
Ди Монтедземоло критично настроен к ситуации в Феррари
Бывший президент команды Формулы-1 Феррари Лука ди Монтедземоло продолжает следить за ситуацией и не считает реалистичным возвращение Скудерии к чемпионству.
«В футболе я поддерживаю Болонью, и вот скорее Болонья выиграет чемпионство в Серии A, чем Феррари станет чемпионом в Ф-1. Говорю это, учитывая атмосферу, которая сейчас царит в Маранелло на базе», – сказал Монтедземоло.
Феррари делает большую ставку на сезон-2026 и новый технический регламент.
Итальянская команда не может выиграть командный титул с 2008 года, а пилотский – с 2007 года.
