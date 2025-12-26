ФЕДОРЧУК: «В настоящее время ЛНЗ – это бизнес-проект»

Хотя отпуск у представителей отечественных команд мастеров в разгаре, их скаутским службам не до отдыха. На данный момент самым активным среди клубов УПЛ на трансферном рынке является лидер – ЛНЗ, который выгодно продал Проспера Оба в «Шахтер» и пополнил свои ряды лидерами «Кривбасса» Егором Твердохлебом и Артуром Микитишиным.

Известный эксперт Олег Федорчук в беседе с корреспондентом Sport.ua оценил действия селекционеров ЛНЗ и уточнил, на что могут рассчитывать подопечные Виталия Пономарева на финише сезона:

– Меня не удивило решение боссов ЛНЗ продать своего ведущего игрока Проспера Оба в разгар сезона «Шахтеру». Не остановило их и то, что это прямой конкурент черкасчан в борьбе за место на пьедестале почета. Потому что сейчас ФК ЛНЗ – это бизнес-проект. Было доказано, что если действовать взвешенно и гибко, то и на УПЛ на отступных можно хорошо заработать.

– Но не скажется ли уход нигерийца на выступлении черкасчан уже следующей весной?

– Думаю, что пока клубное руководство ЛНЗ этим особо не беспокоилось. До возобновления чемпионата еще достаточно времени, а продажа африканца в именитый «Шахтер» служила для клуба хорошей рекламой. Во-вторых, не исключено, что в Черкассах еще рассчитывают на серьезные бонусы от «Шахтера» после следующей продажи нигерийца уже за границу. Поэтому эта трансферная сага может еще иметь продолжение. Ну и наконец, как по мне, у черкасчан уже был запасной вариант на случай ухода Проспера Оба.

– Вы имеете в виду появление в рядах ЛНЗ первого «зимнего» новичка – криворожца Егора Твердохлеба?

– Не только, потому что Твердохлеба нельзя назвать «чистым» нападающим, он действует совсем в другой манере, чем упомянутый Проспер Оба. Возможно, речь идет о форварде «Руха» Бабукаре Фаале или еще каком-то легионере. Убедимся в этом уже в январе. Хотя с тем же Фаалом рулевому Пономареву было бы комфортнее, ведь именно он давал «добро» на переезд гамбийца во Львов, когда возглавлял «Рух».

Знаете, важно, что черкасчане четко придерживаются взятой тактики: покупают относительно недорогих футболистов, которых потом еще можно будет выгодно продать. Ну и, конечно, не стоит недооценивать и тот факт, что уход Твердохлеба и Микитышина ослабил позиции одного из преследователей – «Кривбасса».

– По вашему мнению, еще сколькими исполнителями ЛНЗ будет пытаться усилиться?

– Многое будет зависеть от того, сколько исполнителей покинут в январе ЛНЗ. Я думаю, в целом, в ЛНЗ будет 5-6 новобранцев. Вряд ли в Черкассах захотят повторить печальный опыт «Полесья», где контрактников было на три состава, но хватало и балласта. Поэтому склоняюсь к тому, что в ЛНЗ останутся только конкурентоспособные игроки.

– А для вас выступление черкасчан в первой части сезона стало неожиданностью?

– Я ожидал, что они могут «выстрелить», но не настолько. Думал, что черкасчане будут бороться за еврокубковую зону, но несколько недооценил их. Прежде всего, в Черкассах не прогадали с приглашением Виталия Пономарева со своими помощниками. Его игровая философия, где многое зависит от физической подготовки, максимально подходила тем игрокам, которые были в его распоряжении. Черкасчане не отличались какой-то тактической гибкостью, но запомнились умением добиваться нужного результата, благодаря интенсивности в завершающей стадии, нагнетанию, мотивации. Пока это приносило дивиденды, потому что визави оказались не готовы к этим заготовкам ЛНЗ.

Хотя я не думаю, что дальше ЛНЗ будет легче, им нужно добавлять в разнообразии, потому что у оппонентов будет время скрупулезно изучить игру лидера.

В пользу было и то, что ЛНЗ не участвовало в еврокубках и имело мало сборников, поэтому игроки были сосредоточены только на выступлении на внутренней арене. Кстати, вспоминается, что свои сенсационные гостевые победы подопечные Виталия Пономарева одержали над «Шахтером» и «Динамо», когда те были истощены после матчей в Лиге конференций.

– Тогда на что черкасская команда может рассчитывать на финише сезона?

– Следует еще запастись терпением и дождаться, кем лидер укрепит состав, в каком состоянии вернутся травмированные, в частности, универсал Роман Дидык. Хотя, на мой взгляд, того запаса очков, который есть у ЛНЗ, должно хватить, чтобы замахнуться на завоевание второго места, далеко черкасчане могут зайти и в кубковом турнире. Итак, в том, что здесь пишется история – не сомневаюсь.

