Возвращение к чемпиону. Экс-вратарь Динамо сменит клуб за границей

Украинский вратарь Максим Коваль может сменить клуб во время зимнего трансферного окна.

33-летний голкипер договорился о возвращении в молдавский «Шериф», за который выступал в 2022–2024 годах и выиграл Кубок и чемпионат Молдовы, проведя 41 матч и оформив 16 «сухих» матчей.

С 2024 года Коваль играл за казахский «Елимай», в составе которого провел 37 матчей и оформил 11 «сухих» матчей во всех турнирах.

С 2010 по 2019 год Максим принадлежал киевскому «Динамо», за которое сыграл 108 матчей и оформив 43 «сухих» матча, но в основном ездил в аренды.

Коваль сыграл два матча за сборную Украины в 2012 и 2017 годах, выйдя на вторые таймы в товарищеских встречах с Австрией (2:3) и Словакией (2:1).