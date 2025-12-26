Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Возвращение к чемпиону. Экс-вратарь Динамо сменит клуб за границей
Трансферы
26 декабря 2025, 16:09 | Обновлено 26 декабря 2025, 16:16
853
0

Возвращение к чемпиону. Экс-вратарь Динамо сменит клуб за границей

Максим Коваль подпишет контракт с «Шерифом»

26 декабря 2025, 16:09 | Обновлено 26 декабря 2025, 16:16
853
0
Возвращение к чемпиону. Экс-вратарь Динамо сменит клуб за границей
Максим Коваль

Украинский вратарь Максим Коваль может сменить клуб во время зимнего трансферного окна.

33-летний голкипер договорился о возвращении в молдавский «Шериф», за который выступал в 2022–2024 годах и выиграл Кубок и чемпионат Молдовы, проведя 41 матч и оформив 16 «сухих» матчей.

С 2024 года Коваль играл за казахский «Елимай», в составе которого провел 37 матчей и оформил 11 «сухих» матчей во всех турнирах.

С 2010 по 2019 год Максим принадлежал киевскому «Динамо», за которое сыграл 108 матчей и оформив 43 «сухих» матча, но в основном ездил в аренды.

Коваль сыграл два матча за сборную Украины в 2012 и 2017 годах, выйдя на вторые таймы в товарищеских встречах с Австрией (2:3) и Словакией (2:1).

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты объявили об уходе легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вратарь сборной Украины покинул казахский клуб
Лидер Шахтера мог перейти в турецкий гранд, но помешала война
Максим Коваль (футболист) Шериф Тирасполь Динамо Киев Елимай чемпионат Молдовы по футболу чемпионат Казахстана по футболу трансферы
Иван Чирко Источник: Telegram
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Польша вырвалась в лидеры. Кто претендует на дополнительную путевку в ЛЧ
Футбол | 25 декабря 2025, 19:49 4
Польша вырвалась в лидеры. Кто претендует на дополнительную путевку в ЛЧ
Польша вырвалась в лидеры. Кто претендует на дополнительную путевку в ЛЧ

Сразу 3 польских клуба вышли в плей-офф ЛК – Ракув, Лех и Ягеллония

Сенсационный прогноз от Саленко на призовую тройку УПЛ
Футбол | 26 декабря 2025, 10:01 6
Сенсационный прогноз от Саленко на призовую тройку УПЛ
Сенсационный прогноз от Саленко на призовую тройку УПЛ

Привычной борьбы за золотые медали между «Шахтером» и «Динамо» не получится

Снова без победы. Состоялся первый матч дня на Кубке Африки
Футбол | 26.12.2025, 16:55
Снова без победы. Состоялся первый матч дня на Кубке Африки
Снова без победы. Состоялся первый матч дня на Кубке Африки
Машины, завод, бумаги. Усик подробно рассказал о своем бизнесе вне бокса
Бокс | 26.12.2025, 00:01
Машины, завод, бумаги. Усик подробно рассказал о своем бизнесе вне бокса
Машины, завод, бумаги. Усик подробно рассказал о своем бизнесе вне бокса
Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент
Футбол | 26.12.2025, 09:26
Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент
Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джошуа выступил с заявлением после брутального нокаута в бою с Полом
Джошуа выступил с заявлением после брутального нокаута в бою с Полом
25.12.2025, 17:43 1
Бокс
Появились новые детали загадочной смерти биатлониста сборной Норвегии
Появились новые детали загадочной смерти биатлониста сборной Норвегии
24.12.2025, 18:56 3
Биатлон
Цыганков выбрал себе клуб на вторую часть сезона
Цыганков выбрал себе клуб на вторую часть сезона
25.12.2025, 01:02 1
Футбол
В Англии нашли сенсационного соперника для Усика
В Англии нашли сенсационного соперника для Усика
25.12.2025, 03:22 1
Бокс
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мой дом был разрушен, мне пришлось бежать»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мой дом был разрушен, мне пришлось бежать»
24.12.2025, 19:07 3
Футбол
Туран желает видеть в Шахтере звезду гранда. Игрок хочет трансфер
Туран желает видеть в Шахтере звезду гранда. Игрок хочет трансфер
24.12.2025, 21:22 1
Футбол
«Естественно предположить». Эксперт выдвинул теорию о смерти Баккена
«Естественно предположить». Эксперт выдвинул теорию о смерти Баккена
24.12.2025, 23:45 3
Биатлон
ОФИЦИАЛЬНО. Топовый трансфер. Полесье подписало полузащитника сборной
ОФИЦИАЛЬНО. Топовый трансфер. Полесье подписало полузащитника сборной
25.12.2025, 10:09 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем