Бразильський хавбек, забивший Баварии на КЧМ, решил переехать за поребрик
Жерсон из Фламенго собирается продолжить карьеру в зените
Бразильский полузащитник «Фламенго» Жерсон, забивший гол «Баварии» (2:4) в 1/8 финала клубного чемпионата мира, близок, чтобы продолжить карьеру в «зените» из санкт‑петербурга.
Клуб из рф уже закрыл детали сделки и намерен выплатить бразильскому клубу суму в €25 млн. 28-летний Жерсон получит пятилетний контракт, он уже прошел углубленное медицинское обследование в США, переход близок к завершению
Жерсон выступает за «Фламенго» с 2023 года. Ранее он играл за «Флуминенсе», «Рому», «Фиорентину», «Марсель». Он провел 14 матчей за сборную Бразилии и забил 1 гол.
Интересно, что сам Жерсон ранее не хотел покидать «Фламенго», и бразильский клуб даже опровергал наличие переговоров, заявляя, что ни игрок, ни клуб не контактируют с «зенитом». Конкуренция по трансферу шла из Саудовской Аравии.
Гол Жерсона за Фламенго в ворота Баварии
GOLAAAAÇO from @Flamengo!— DAZN Football (@DAZNFootball) June 29, 2025
What a balaço from Gerson! 🚀
That strike was unstoppable.
Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #FLABAY pic.twitter.com/SknHC415iG
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