Бразильский полузащитник «Фламенго» Жерсон, забивший гол «Баварии» (2:4) в 1/8 финала клубного чемпионата мира, близок, чтобы продолжить карьеру в «зените» из санкт‑петербурга.

Клуб из рф уже закрыл детали сделки и намерен выплатить бразильскому клубу суму в €25 млн. 28-летний Жерсон получит пятилетний контракт, он уже прошел углубленное медицинское обследование в США, переход близок к завершению



Жерсон выступает за «Фламенго» с 2023 года. Ранее он играл за «Флуминенсе», «Рому», «Фиорентину», «Марсель». Он провел 14 матчей за сборную Бразилии и забил 1 гол.

Интересно, что сам Жерсон ранее не хотел покидать «Фламенго», и бразильский клуб даже опровергал наличие переговоров, заявляя, что ни игрок, ни клуб не контактируют с «зенитом». Конкуренция по трансферу шла из Саудовской Аравии.

Гол Жерсона за Фламенго в ворота Баварии

