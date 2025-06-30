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  4. Дубль Гарри Кейна. Бавария переиграла Фламенго и вышла в 1/4 финала КЧМ
Клубный чемпионат мира
Фламенго
29.06.2025 23:00 – FT 2 : 4
Бавария
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Клубный чемпионат мира
30 июня 2025, 01:06 | Обновлено 30 июня 2025, 01:31
371
2

Дубль Гарри Кейна. Бавария переиграла Фламенго и вышла в 1/4 финала КЧМ

Зрители матча 1/8 финала клубного чемпионата мира в Майами увидели 6 голов

30 июня 2025, 01:06 | Обновлено 30 июня 2025, 01:31
371
2
Дубль Гарри Кейна. Бавария переиграла Фламенго и вышла в 1/4 финала КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 мюнхенская Бавария обыграла бразильский Фламенго со счетом 4:2 на стадионе Hard Rock Stadium в Майами.

Начало матча было удачным для Баварии. На 6-й минуте Эрик Пульгар срезал мяч в собственные ворота. Через три минуты Гарри Кейн удвоил преимущество мюнхенской команды. Хозяева ответили голом Жерсона, но вскоре Леон Горецка восстановил преимущество в два мяча (3:1 к перерыву).

Во втором тайме Фламенго сократил отставание, пенальти реализовал Жоржинью. Однако камбэка не произошло: Гарри Кейн оформил дубль, а затем был заменен под аплодисменты.

Немецкая Бавария вышла в четвертьфинал КЧМ, где сыграет против французского клуба ПСЖ.

Клубный чемпионат мира 2025

1/8 финала, 29 июня 2025. Майами (США)

Фламенго (Бразилия) – Бавария (Германия) – 2:4

Голы: Жерсон, 33, Жоржинью, 55 (пен) – Пульгар, 6 (автогол), Кейн, 9, 73, Горецка, 41

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кэйн (Бавария).
54’
ГОЛ ! С пенальти забил Жоржиньо Фрелло (Фламенго).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Леон Горетцка (Бавария).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Жерсон (Фламенго).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Гарри Кэйн (Бавария).
6’
ГОЛ ! Автогол забил Лео Перейра (Фламенго).
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Фламенго Бавария клубный чемпионат мира по футболу Жоржиньо Леон Горецка Гарри Кейн Жерсон Сантос да Силва видео голов и обзор автогол пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Макс Максов
Кейн не дивлячись забивав... Звірюга!
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+1
pol-55
Поки що найкращий матч на цьому турнірі як по грі так і по напрузі.Гаррі знову зробив цей матч,ще й якийсь *кудесник мяча *добре пошкодив свою ступню об його гомілку.Сане,Сане як Бенфікою знову запоров два паса від Кейна,ще й в доданий час вихід один в один також-*скатертю дорога* до Турції може там повезе.Коман не формі.Олісе не стільки грав руками,як захищав свій фейс,це для такого гравця трохи...ПСЖ  на горизонті там і стане ясно *ху іст ху*
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