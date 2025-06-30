Дубль Гарри Кейна. Бавария переиграла Фламенго и вышла в 1/4 финала КЧМ
Зрители матча 1/8 финала клубного чемпионата мира в Майами увидели 6 голов
В матче 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025 мюнхенская Бавария обыграла бразильский Фламенго со счетом 4:2 на стадионе Hard Rock Stadium в Майами.
Начало матча было удачным для Баварии. На 6-й минуте Эрик Пульгар срезал мяч в собственные ворота. Через три минуты Гарри Кейн удвоил преимущество мюнхенской команды. Хозяева ответили голом Жерсона, но вскоре Леон Горецка восстановил преимущество в два мяча (3:1 к перерыву).
Во втором тайме Фламенго сократил отставание, пенальти реализовал Жоржинью. Однако камбэка не произошло: Гарри Кейн оформил дубль, а затем был заменен под аплодисменты.
Немецкая Бавария вышла в четвертьфинал КЧМ, где сыграет против французского клуба ПСЖ.
Клубный чемпионат мира 2025
1/8 финала, 29 июня 2025. Майами (США)
Фламенго (Бразилия) – Бавария (Германия) – 2:4
Голы: Жерсон, 33, Жоржинью, 55 (пен) – Пульгар, 6 (автогол), Кейн, 9, 73, Горецка, 41
Видео голов и обзор матча
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