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Клубный чемпионат мира
Фламенго
29.06.2025 23:00 - : -
Бавария
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Клубный чемпионат мира
29 июня 2025, 04:46 |
10
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Фламенго – Бавария. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025

Поединок 1/8 финала состоится 29 июня и начнется в 23:00 по Киеву

29 июня 2025, 04:46 |
10
0
Фламенго – Бавария. Прогноз и анонс на матч КЧМ-2025
Коллаж Sport.ua

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28 июня, в рамках 1/8 финала клубного чемпионата мира, между собой сыграют Фламенго и Бавария. Начало матча запланировано на 23:00 по киевскому времени.

Фламенго

Клубный чемпионат мира пока складывается успешно для бразильского коллектива. В первом круге Фламенго ожидаемо обыграл африканский Эсперанс Тунис – 2:0. Главная битва состоялась во втором туре, когда играли против Челси, проиграли лондонцам первый тайм – 0:1, но перевернули игру во второй половине, одержав победу 3:1.

Перед последним туром Фламенго уже гарантировал себе первое место в группе, из-за чего команда выходила на поле против ФК Лос-Анджелес без всякой мотивации, в итоге, ничья со счетом 1:1, хотя играли лучше соперника.

Видно, что команда играет с энтузиазмом, к тому же физическая форма хорошая, так как сезон находится в разгаре. «Стервятники» могут сильно удивить на этом турнире, клуб может стать «темной лошадкой».

Бавария

Немецкий гранд входит в число фаворитов этого турнира, что и не удивительно, у баварцев мощный состав, атакующий стиль, их тяжело остановить. Подопечные Венсана Компани начали с победы над полупрофессиональным Окленд Сити – 10:0. Пришлось помучаться во втором туре против Бока Хуниорс, когда выиграли со счетом 2:1.

Судьба первого места в группе определялась в последнем туре, в битве против Бенфики, соперник забил быстрый мяч, после чего баварцы всю встречу пытались отыграться, создав немало голевых моментов, однако, забить так и не удалось – 0:1.

Поражение в последней встрече откинуло Баварию на вторую строчку в группе, но с другой стороны, первое место выводило на Челси в плей-офф, так что вариант с бразильским соперником не самый плохой.

Прогноз

Соперники сыграют между собой впервые, что вполне очевидно, ведь команды представляют разные континенты.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Фламенго – 4,9, ничья – 4,01, победа Баварии – 1,67. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

В данном противостоянии немецкий гранд котируется фаворитом, хотя бразильские команды выглядят сильно на этом турнире. Думаю, игра будет тяжелой, поэтому поставлю на обмен забитыми мячами за 1,69.

Прогноз Sport.ua
Фламенго
29 июня 2025 -
23:00
Бавария
Обе забьют 1.69 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
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Фламенго Бавария клубный чемпионат мира по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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