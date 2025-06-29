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28 июня, в рамках 1/8 финала клубного чемпионата мира, между собой сыграют Фламенго и Бавария. Начало матча запланировано на 23:00 по киевскому времени.

Фламенго

Клубный чемпионат мира пока складывается успешно для бразильского коллектива. В первом круге Фламенго ожидаемо обыграл африканский Эсперанс Тунис – 2:0. Главная битва состоялась во втором туре, когда играли против Челси, проиграли лондонцам первый тайм – 0:1, но перевернули игру во второй половине, одержав победу 3:1.

Перед последним туром Фламенго уже гарантировал себе первое место в группе, из-за чего команда выходила на поле против ФК Лос-Анджелес без всякой мотивации, в итоге, ничья со счетом 1:1, хотя играли лучше соперника.

Видно, что команда играет с энтузиазмом, к тому же физическая форма хорошая, так как сезон находится в разгаре. «Стервятники» могут сильно удивить на этом турнире, клуб может стать «темной лошадкой».

Бавария

Немецкий гранд входит в число фаворитов этого турнира, что и не удивительно, у баварцев мощный состав, атакующий стиль, их тяжело остановить. Подопечные Венсана Компани начали с победы над полупрофессиональным Окленд Сити – 10:0. Пришлось помучаться во втором туре против Бока Хуниорс, когда выиграли со счетом 2:1.

Судьба первого места в группе определялась в последнем туре, в битве против Бенфики, соперник забил быстрый мяч, после чего баварцы всю встречу пытались отыграться, создав немало голевых моментов, однако, забить так и не удалось – 0:1.

Поражение в последней встрече откинуло Баварию на вторую строчку в группе, но с другой стороны, первое место выводило на Челси в плей-офф, так что вариант с бразильским соперником не самый плохой.

Прогноз

Соперники сыграют между собой впервые, что вполне очевидно, ведь команды представляют разные континенты.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Фламенго – 4,9, ничья – 4,01, победа Баварии – 1,67. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

В данном противостоянии немецкий гранд котируется фаворитом, хотя бразильские команды выглядят сильно на этом турнире. Думаю, игра будет тяжелой, поэтому поставлю на обмен забитыми мячами за 1,69.