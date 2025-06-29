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Клубный чемпионат мира
29 июня 2025, 12:19 |
17
0

Фламенго – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025

29 июня 2025, 12:19 |
17
0
Фламенго – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

29 июня будет проведен поединок 1/8 финала клубного чемпионата мира между коллективами «Фламенго» и «Бавария».

Местом проведения матча станет арена «Хард Рок Стэдиум» в городе Майами-Гарденс.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Фламенго – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Фламенго – Бавария
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

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Фламенго Бавария смотреть онлайн клубный чемпионат мира по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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