Клубный чемпионат мира29 июня 2025, 12:19 |
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Фламенго – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала клубного чемпионата мира 2025
29 июня 2025, 12:19 |
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29 июня будет проведен поединок 1/8 финала клубного чемпионата мира между коллективами «Фламенго» и «Бавария».
Местом проведения матча станет арена «Хард Рок Стэдиум» в городе Майами-Гарденс.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Фламенго – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Фламенго – БаварияСмотреть трансляцию
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