29 июня будет проведен поединок 1/8 финала клубного чемпионата мира между коллективами «Фламенго» и «Бавария».

Местом проведения матча станет арена «Хард Рок Стэдиум» в городе Майами-Гарденс.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Фламенго – Бавария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция