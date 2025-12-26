Лидер Шахтера мог перейти в турецкий гранд, но помешала война

Центральный защитник «Шахтера» Николай Матвиенко летом 2022 года мог быть продан в «Фенербахче», сообщает UA-Футбол.

По информации источника, «горняки» получили предложение от турецкого клуба по Матвиенко, однако переговоры по трансферу зашли в тупик из-за начала полномасштабной войны с россией.

Предложение от «Фенербахче» в украинский клуб поступило во время пребывания «горняков» на сборах в турецкой Анталье. Принимать его сразу в «Шахтере» не стали, планируя продолжить переговоры после возвращения в Украину, где должен был состояться матч 19-го тура УПЛ сезона-2021/22 против харьковского «Металлиста 1925» (базовая дата – 25 февраля).

Однако 24 февраля 2022 года началось полномасштабное вторжение, и границы Украины для мужчин призывного возраста были закрыты, из-за чего переговоры об отъезде Николая Матвиенко зашли в тупик.

Напомним, 28 февраля 2022 года «Шахтер» на официальном сайте сообщил об эвакуации легионеров в Молдову, а оттуда – в Румынию. В то же время украинские футболисты остались в Украине из-за неопределенности с разрешением на выезд спортсменов за границу. Лишь 20 мая 2022 года Кабинет Министров опубликовал постановление, которое регулировало выезд мужчин, в том числе спортсменов, из Украины, а 27 сентября сообщил о внесении изменений в правила пересечения государственной границы гражданами Украины.