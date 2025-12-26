Стало известно, сможет ли Довбик сыграть в матче с Дженоа
Украинец восстановился после травмы
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик восстановился после травмы, которую получил в начале ноября, сообщает Sky Sport Italia.
28-летний форвард готов вернуться на поле в матче 17-го тура Серии А с «Дженоа».
В последний раз Довбик играл 9 ноября, когда «Рома» в рамках 11-го тура Серии А обыграла на «Стадио Олимпико» «Удинезе», а Артем провел на поле 42 минуты, после чего был вынуждено заменен.
В текущем сезоне украинец провел 14 матчей за римлян во всех турнирах, забив два гола и отдав два ассиста.
Ранее Даниэле Де Росси прокомментировал свое увольнение из «Ромы».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный тренер оценил бразильцев «Шахтера»
Виктор раскритиковал свой бывший клуб – «Динамо»