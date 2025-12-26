Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Италия
26 декабря 2025, 16:34 | Обновлено 26 декабря 2025, 16:38
Стало известно, сможет ли Довбик сыграть в матче с Дженоа

Украинец восстановился после травмы

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик восстановился после травмы, которую получил в начале ноября, сообщает Sky Sport Italia.

28-летний форвард готов вернуться на поле в матче 17-го тура Серии А с «Дженоа».

В последний раз Довбик играл 9 ноября, когда «Рома» в рамках 11-го тура Серии А обыграла на «Стадио Олимпико» «Удинезе», а Артем провел на поле 42 минуты, после чего был вынуждено заменен.

В текущем сезоне украинец провел 14 матчей за римлян во всех турнирах, забив два гола и отдав два ассиста.

Ранее Даниэле Де Росси прокомментировал свое увольнение из «Ромы».

Артем Довбик Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу травма Дженоа Рома - Дженоа
Иван Чирко Источник: Sky Sport Italia
