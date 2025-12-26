ДЕ РОССИ: «Рома? Меня уволили очень рано»

Главный тренер «Дженоа» Даниэле Де Росси прокомментировал увольнение из «Ромы» и поделился ожиданиями от будущего матча против римлян в 17-м туре Серии А, который состоится 29 декабря:

«Меня уволили очень рано! Это и есть решение! Шутки в сторону, трудно сочетать футбольные интересы с тем, что вне спорта, но моя семья помогла мне найти правильный баланс.

Если бы я предал себя, я бы не гордился тем, чего мы достигли, даже если ничего не выиграли. Ты переживаешь это болезненно, потому что каждый раз, когда тебя увольняют, а со мной так случилось дважды, ты перестаешь ощущать то, что любишь. Не думаю, что мне было больнее, когда меня увольняли в «Роме», чем в СПАЛе. Это так же больно. Когда меня увольняли, было непросто, особенно потому, что больше всего мне не хватало работы с этими ребятами и возможности проводить с ними время.

«Рома» Гасперини? Видеть сейчас «Рому» меня радует, потому что то, что я прогнозировал, сбывается – на третий год мы сможем бороться за Скудетто.

Отказывался ли он от предложений других клубов? «Я ничего не отвергал. Это другие отказывались от меня. Я отвергал ситуации, где не видел ясности. В своих первых двух опытах у меня были проблемы с руководством. Я разобрался с ними в СПАЛе и до сих пор поддерживаю с ними связь. Также у меня были проблемы с CEO в Риме. Ничего серьезного, но проблемы все равно были… Такое может случиться, но я не хочу, чтобы это повторилось. Я не хочу, чтобы сложилось впечатление, что я человек, который постоянно имеет проблемы с руководством».

Возвращение на «Стадио Олимпико»? «Это особое чувство. Как ребенок, как игрок и теперь как тренер, я буду ощущать это по‑другому, но важно, что я и дальше хочу для «Ромы» только лучшего. Но на неделю мне придется работать, чтобы «Рома» проиграла».