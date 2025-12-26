Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Фабрицио Романо назвал футболиста Реала, который покинет клуб летом
Испания
26 декабря 2025, 15:17
1

Фабрицио Романо назвал футболиста Реала, который покинет клуб летом

Королевский клуб попрощается с Давидом Алабой

1 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Алаба

Австрийский центральный защитник Давид Алаба покинет мадридский «Реал» летом 2026 года, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, королевский клуб даже не ведет никаких переговоров с 33-летним футболистом, срок действия контракта которого истекает после завершения нынешнего сезона.

В сезоне 2025/26 Давид Алаба провел 4 матча на клубном уровне, не отличившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Давида Алабу в «Реале» не хочет видеть главный тренер команды Хаби Алонсо.

Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
ivankondrat96
Алаба не грає. А зарплата величезна. Реал буде радий його позбутися
