Фабрицио Романо назвал футболиста Реала, который покинет клуб летом
Королевский клуб попрощается с Давидом Алабой
Австрийский центральный защитник Давид Алаба покинет мадридский «Реал» летом 2026 года, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, королевский клуб даже не ведет никаких переговоров с 33-летним футболистом, срок действия контракта которого истекает после завершения нынешнего сезона.
В сезоне 2025/26 Давид Алаба провел 4 матча на клубном уровне, не отличившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что Давида Алабу в «Реале» не хочет видеть главный тренер команды Хаби Алонсо.
