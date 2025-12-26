Фабрицио Романо назвал футболиста Реала, который покинет клуб летом

Австрийский центральный защитник Давид Алаба покинет мадридский «Реал» летом 2026 года, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, королевский клуб даже не ведет никаких переговоров с 33-летним футболистом, срок действия контракта которого истекает после завершения нынешнего сезона.

В сезоне 2025/26 Давид Алаба провел 4 матча на клубном уровне, не отличившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Давида Алабу в «Реале» не хочет видеть главный тренер команды Хаби Алонсо.