  Травма Бруну Фернандеша. Есть ли игрок в составе МЮ, кто пробивал пенальти?
Англия
26 декабря 2025, 16:56 |
Травма Бруну Фернандеша. Есть ли игрок в составе МЮ, кто пробивал пенальти?

В сегодняшнем матче АПЛ перед Рубеном Аморимом может стать интересный выбор

Getty Images/Global Images Ukraine

Начиная с февраля 2020 года Бруну Фернандеш пробил 46 пенальти в игровое время за Манчестер Юнайтед во всех турнирах.

В матче 18-го тура АПЛ, в котором МЮ будет принимать на своем поле Ньюкасл Юнайтед, португалец не примет участия из-за травмы.

Интересным фактом является то, что кроме Фернандеша ни один другой игрок «красных дьяволов» в текущем составе не пробивал одиннадцатиметровые удары в игровое время!

Игроки Манчестер Юнайтед, пробивавшие пенальти в игровое время во всех соревнованиях, начиная с февраля 2020 года

  • 46 – Бруну Фернандеш (Португалия)
  • 5 – Маркус Рэшфорд (Англия)
  • 5 – Криштиану Роналду (Португалия)
  • 2 – Антони Марсьяль (Франция)
  • 2 – Хуан Мата (Испания)
  • 1 – Антони (Бразилия)
  • 1 – Кристиан Эриксен (Дания)
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
