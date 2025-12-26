Травма Бруну Фернандеша. Есть ли игрок в составе МЮ, кто пробивал пенальти?

Начиная с февраля 2020 года Бруну Фернандеш пробил 46 пенальти в игровое время за Манчестер Юнайтед во всех турнирах.

В матче 18-го тура АПЛ, в котором МЮ будет принимать на своем поле Ньюкасл Юнайтед, португалец не примет участия из-за травмы.

Интересным фактом является то, что кроме Фернандеша ни один другой игрок «красных дьяволов» в текущем составе не пробивал одиннадцатиметровые удары в игровое время!

Игроки Манчестер Юнайтед, пробивавшие пенальти в игровое время во всех соревнованиях, начиная с февраля 2020 года

46 – Бруну Фернандеш (Португалия)

5 – Маркус Рэшфорд (Англия)

5 – Криштиану Роналду (Португалия)

2 – Антони Марсьяль (Франция)

2 – Хуан Мата (Испания)

1 – Антони (Бразилия)

1 – Кристиан Эриксен (Дания)