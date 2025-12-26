Травма Бруну Фернандеша. Есть ли игрок в составе МЮ, кто пробивал пенальти?
В сегодняшнем матче АПЛ перед Рубеном Аморимом может стать интересный выбор
Начиная с февраля 2020 года Бруну Фернандеш пробил 46 пенальти в игровое время за Манчестер Юнайтед во всех турнирах.
В матче 18-го тура АПЛ, в котором МЮ будет принимать на своем поле Ньюкасл Юнайтед, португалец не примет участия из-за травмы.
Интересным фактом является то, что кроме Фернандеша ни один другой игрок «красных дьяволов» в текущем составе не пробивал одиннадцатиметровые удары в игровое время!
Игроки Манчестер Юнайтед, пробивавшие пенальти в игровое время во всех соревнованиях, начиная с февраля 2020 года
- 46 – Бруну Фернандеш (Португалия)
- 5 – Маркус Рэшфорд (Англия)
- 5 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 2 – Антони Марсьяль (Франция)
- 2 – Хуан Мата (Испания)
- 1 – Антони (Бразилия)
- 1 – Кристиан Эриксен (Дания)
If Manchester United win a penalty... who's going to take it in Bruno's absence? 🤔— Flashscore.com (@Flashscorecom) December 26, 2025
Nobody else currently at the club has taken one! 😟#MUNNEW pic.twitter.com/GinpaKxYrf
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Знаменитый британский боксер рассказал про Агита Кабайела и Александра Усика
Горняки откроют академию в Италии