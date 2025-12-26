ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вратарь сборной Украины покинул казахский клуб

Казахский «Елимай» сообщил на официальных страницах клуба о завершении сотрудничества с Максимом Ковалем.

«Спасибо, Максим Коваль! Украинский вратарь Максим Коваль, воспитанник запорожского «Металлурга», который в 2024 году присоединился к «Елимаю», по взаимному согласию сторон завершил сотрудничество с клубом. В прошлом сезоне Максим защищал ворота «Елимая» на протяжении 2385 минут, внося свой вклад в команду опытом и уверенной игрой. Благодарим за вклад в развитие футбола в Семее! Желаем успехов в дальнейшей карьере!», – говорится в сообщении клуба.

В составе «Елимая» Коваль провел 37 матчей и оформил 11 «сухих» матчей, в том числе 25 матчей и 7 «сухарей» в текущем сезоне, завершив с командой на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Казахстана.

Коваль сыграл два матча за сборную Украины в 2012 и 2017 годах, выйдя на вторые таймы в товарищеских встречах с Австрией (2:3) и Словакией (2:1).

Ранее сообщалось, что Максим близок к возвращению в молдавский «Шериф».