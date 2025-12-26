Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вратарь сборной Украины покинул казахский клуб
Трансферы
26 декабря 2025, 16:58 | Обновлено 26 декабря 2025, 16:59
286
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вратарь сборной Украины покинул казахский клуб

Максим Коваль и «Елимай» прекратили сотрудничество

26 декабря 2025, 16:58 | Обновлено 26 декабря 2025, 16:59
286
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вратарь сборной Украины покинул казахский клуб
Елимай. Максим Коваль

Казахский «Елимай» сообщил на официальных страницах клуба о завершении сотрудничества с Максимом Ковалем.

«Спасибо, Максим Коваль!

Украинский вратарь Максим Коваль, воспитанник запорожского «Металлурга», который в 2024 году присоединился к «Елимаю», по взаимному согласию сторон завершил сотрудничество с клубом.

В прошлом сезоне Максим защищал ворота «Елимая» на протяжении 2385 минут, внося свой вклад в команду опытом и уверенной игрой.

Благодарим за вклад в развитие футбола в Семее! Желаем успехов в дальнейшей карьере!», – говорится в сообщении клуба.

В составе «Елимая» Коваль провел 37 матчей и оформил 11 «сухих» матчей, в том числе 25 матчей и 7 «сухарей» в текущем сезоне, завершив с командой на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Казахстана.

Коваль сыграл два матча за сборную Украины в 2012 и 2017 годах, выйдя на вторые таймы в товарищеских встречах с Австрией (2:3) и Словакией (2:1).

Ранее сообщалось, что Максим близок к возвращению в молдавский «Шериф».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты объявили об уходе легионера
Возвращение к чемпиону. Экс-вратарь Динамо сменит клуб за границей
Лидер Шахтера мог перейти в турецкий гранд, но помешала война
Елимай Максим Коваль (футболист) трансферы чемпионат Казахстана по футболу сборная Украины по футболу
Иван Чирко Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент
Футбол | 26 декабря 2025, 09:26 4
Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент
Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент

«Вильярреал» может оформить подписание украинского футболиста

Известно, кого хочет подписать ЛНЗ после переходов Твердохлеба и Микитишина
Футбол | 26 декабря 2025, 09:29 8
Известно, кого хочет подписать ЛНЗ после переходов Твердохлеба и Микитишина
Известно, кого хочет подписать ЛНЗ после переходов Твердохлеба и Микитишина

«Фиолетовые» активно ищут форварда

Машины, завод, бумаги. Усик подробно рассказал о своем бизнесе вне бокса
Бокс | 26.12.2025, 00:01
Машины, завод, бумаги. Усик подробно рассказал о своем бизнесе вне бокса
Машины, завод, бумаги. Усик подробно рассказал о своем бизнесе вне бокса
В первый раз в истории. Шахтер объявил о важном решении для будущего клуба
Футбол | 26.12.2025, 11:19
В первый раз в истории. Шахтер объявил о важном решении для будущего клуба
В первый раз в истории. Шахтер объявил о важном решении для будущего клуба
Марокко – Мали. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Футбол | 26.12.2025, 16:55
Марокко – Мали. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Марокко – Мали. Прогноз и анонс на матч Кубка африканских наций 2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Мирон МАРКЕВИЧ: «Надолго он в Шахтере не задержится»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Надолго он в Шахтере не задержится»
26.12.2025, 08:52 2
Футбол
«Естественно предположить». Эксперт выдвинул теорию о смерти Баккена
«Естественно предположить». Эксперт выдвинул теорию о смерти Баккена
24.12.2025, 23:45 3
Биатлон
Уайлдер дал дерзкое обещание Усику перед боем в 2026 году
Уайлдер дал дерзкое обещание Усику перед боем в 2026 году
25.12.2025, 05:02
Бокс
Деонтей Уайлдер принял сенсационное решение перед боем с Усиком
Деонтей Уайлдер принял сенсационное решение перед боем с Усиком
25.12.2025, 06:32
Бокс
Цыганков выбрал себе клуб на вторую часть сезона
Цыганков выбрал себе клуб на вторую часть сезона
25.12.2025, 01:02 1
Футбол
Гол форварда Шахтера отменен. Буркина-Фасо сделала суперкамбек на КАН-2025
Гол форварда Шахтера отменен. Буркина-Фасо сделала суперкамбек на КАН-2025
24.12.2025, 16:35 2
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Они – худшая команда УПЛ. Ему нужно уйти из футбола»
ЛЕОНЕНКО: «Они – худшая команда УПЛ. Ему нужно уйти из футбола»
26.12.2025, 07:00 4
Футбол
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мой дом был разрушен, мне пришлось бежать»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мой дом был разрушен, мне пришлось бежать»
24.12.2025, 19:07 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем