Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Гол форварда Шахтера отменен. Буркина-Фасо сделала суперкамбек на КАН-2025
Кубок Африки
Буркина Фасо
24.12.2025 14:30 – FT 2 : 1
Экваториальная Гвинея
Кубок африканских наций
24 декабря 2025, 16:35 | Обновлено 24 декабря 2025, 17:27
Гол форварда Шахтера отменен. Буркина-Фасо сделала суперкамбек на КАН-2025

Сборная Экваториальной Гвинеи открыла счет, но пропустила два гола в конце

Лассина Траоре

Сборная Буркина-Фасо вырвала победу над командой Экваториальной Гвинеи (2:1) в матче 1-го тура Кубка африканских наций.

Драматичный поединок состоялся 24 декабря в марокканском городе Касабланка.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Форвард Шахтера Лассина Траоре вышел на замену в составе Буркина-Фасо на 70-й минуте и уже через минуту отправил мяч в сетку ворот соперника. Однако после просмотра VAR этот гол не был засчитан из-за офсайда.

Развязка наступила в концовке второго тайма. На 85-й минуте Экваториальная Гвинея воспользовалась своим шансом, и Марвин Аниебо открыл счет (1:0).

Однако в конце встречи жеребцы сделали суперкамбек, финальный штурм оказался успешным. Жоржи Минунгу сравнял счет на 90+5-й минуте, а Эдмон Тапсоба принес победу фаворитам на 90+8-й минуте (2:1).

В группе E сборная Буркина-Фасо набрала 3 очка, Экваториальная Гвинея идет без зачетных баллов. В другом матче этого квартета сыграют Алжир и Судан.

Кубок африканских наций 2025

Группа E. 1-й тур. 24 декабря, Касабланка (Марокко)

Буркина-Фасо – Экваториальная Гвинея – 2:1

Голы: Жоржи Минунгу, 90+5, Эдмон Тапсоба, 90+8 – Марвин Аниебо, 85

Турнирная таблица

Кубок африканских наций сборная Буркина-Фасо по футболу сборная Экваториальной Гвинеи по футболу Лассина Траоре офсайд (вне игры) судейство Эдмонд Тапсоба VAR видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Vit Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Нічого, ще вдасться відзначитись в наступних матчах!
