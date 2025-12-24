Гол форварда Шахтера отменен. Буркина-Фасо сделала суперкамбек на КАН-2025

Сборная Буркина-Фасо вырвала победу над командой Экваториальной Гвинеи (2:1) в матче 1-го тура Кубка африканских наций.

Драматичный поединок состоялся 24 декабря в марокканском городе Касабланка.

Форвард Шахтера Лассина Траоре вышел на замену в составе Буркина-Фасо на 70-й минуте и уже через минуту отправил мяч в сетку ворот соперника. Однако после просмотра VAR этот гол не был засчитан из-за офсайда.

Развязка наступила в концовке второго тайма. На 85-й минуте Экваториальная Гвинея воспользовалась своим шансом, и Марвин Аниебо открыл счет (1:0).

Однако в конце встречи жеребцы сделали суперкамбек, финальный штурм оказался успешным. Жоржи Минунгу сравнял счет на 90+5-й минуте, а Эдмон Тапсоба принес победу фаворитам на 90+8-й минуте (2:1).

В группе E сборная Буркина-Фасо набрала 3 очка, Экваториальная Гвинея идет без зачетных баллов. В другом матче этого квартета сыграют Алжир и Судан.

Кубок африканских наций 2025

Группа E. 1-й тур. 24 декабря, Касабланка (Марокко)

Буркина-Фасо – Экваториальная Гвинея – 2:1

Голы: Жоржи Минунгу, 90+5, Эдмон Тапсоба, 90+8 – Марвин Аниебо, 85

Турнирная таблица