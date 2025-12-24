Гол форварда Шахтера отменен. Буркина-Фасо сделала суперкамбек на КАН-2025
Сборная Экваториальной Гвинеи открыла счет, но пропустила два гола в конце
Сборная Буркина-Фасо вырвала победу над командой Экваториальной Гвинеи (2:1) в матче 1-го тура Кубка африканских наций.
Драматичный поединок состоялся 24 декабря в марокканском городе Касабланка.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Форвард Шахтера Лассина Траоре вышел на замену в составе Буркина-Фасо на 70-й минуте и уже через минуту отправил мяч в сетку ворот соперника. Однако после просмотра VAR этот гол не был засчитан из-за офсайда.
Развязка наступила в концовке второго тайма. На 85-й минуте Экваториальная Гвинея воспользовалась своим шансом, и Марвин Аниебо открыл счет (1:0).
Однако в конце встречи жеребцы сделали суперкамбек, финальный штурм оказался успешным. Жоржи Минунгу сравнял счет на 90+5-й минуте, а Эдмон Тапсоба принес победу фаворитам на 90+8-й минуте (2:1).
В группе E сборная Буркина-Фасо набрала 3 очка, Экваториальная Гвинея идет без зачетных баллов. В другом матче этого квартета сыграют Алжир и Судан.
Кубок африканских наций 2025
Группа E. 1-й тур. 24 декабря, Касабланка (Марокко)
Буркина-Фасо – Экваториальная Гвинея – 2:1
Голы: Жоржи Минунгу, 90+5, Эдмон Тапсоба, 90+8 – Марвин Аниебо, 85
Турнирная таблица
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Подопечные Сергея Реброва попали во вторую корзину Лиги B
Помогла функционеру в этом поддельная инвалидность