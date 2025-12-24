24 декабря, борьбу на Кубке Африки начнут Буркина Фасо – Экваториальная Гвинея. Начало матча запланировано на 14:30 по киевскому времени.

Буркина-Фасо

«Жеребцы» долгое время не имели значимых успехов на своем континенте, только с конца девяностых сборная стабильно пробивается в финальную часть Кубка Африки, хотя было пару пропусков. Лучший результат Буркина-Фасо на этом турнире, финал 2013 года, кроме этого было еще три полуфинала.

В своей квалификации к чемпионату мира команда финишировала второй в группе, пропустив вперед только сильный Египет. Как же обидно было узнать, что команда не попала в топ-4, в рейтинге вторых мест, отстав от Нигерии только по разнице мячей.

Каких-то звезд в составе нет, хотя можно найти футболистов, которые играют за сильные европейские клубы. В ноябре этого года Буркина-Фасо в товарищеских встречах одолели Нигер – 3:2 и Бенин – 3:0.

Экваториальная Гвинея

У сборной Экваториальной Гвинеи интересная история выступлений на Кубке Африки, в финальную часть пробивались четыре раза, во всех случаях удавалось выходить из группы. Лучшим было выступление на домашнем континентальном первенстве в 2015 году, когда дошли до полуфинала.

«Национальная молния» стала предпоследней в группе квалификации к чемпионату мира, хотя здесь не все так однозначно, все решил плохой финиш, всего очко в трех матчах, а от второго места отстали всего на четыре балла. Предстоящая битва может стать одной из ключевых, в контексте борьбы за выход из группы. В последних контрольных встречах Экваториальная Гвинея одолела Кению – 1:0, но уступила Мадагаскару – 0:2.

Личные встречи

У команд короткая и скучная история очных противостояний, так как они пересекались трижды, забив за это время всего один мяч. Одна победа Буркина-Фасо и две нулевые ничьи, две встречи были товарищескими.

Прогноз

Сложно определить, в какой форме находятся команды, но на бумаге Буркина-Фасо фавориты. Я ожидаю сложного матча, где соперники постараются сыграть надежно у своих ворот. Изобилия моментов ждать не стоит, судьбу встречи может решить один точный удар. Перспективно здесь выглядит ставка на тотал меньше 2,5 голов за 1,66.

