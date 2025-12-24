Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Кубок Африки
Буркина Фасо
24.12.2025 14:30 - : -
Экваториальная Гвинея
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок африканских наций
20
0

Буркина-Фасо – Экваториальная Гвинея. Прогноз и анонс на матч КАН

Поединок состоится 24 декабря и начнется в 14:30 по Киеву

Брама Траоре – тренер сборной Буркина Фасо

24 декабря, борьбу на Кубке Африки начнут Буркина Фасо – Экваториальная Гвинея. Начало матча запланировано на 14:30 по киевскому времени.

Буркина-Фасо

«Жеребцы» долгое время не имели значимых успехов на своем континенте, только с конца девяностых сборная стабильно пробивается в финальную часть Кубка Африки, хотя было пару пропусков. Лучший результат Буркина-Фасо на этом турнире, финал 2013 года, кроме этого было еще три полуфинала.

В своей квалификации к чемпионату мира команда финишировала второй в группе, пропустив вперед только сильный Египет. Как же обидно было узнать, что команда не попала в топ-4, в рейтинге вторых мест, отстав от Нигерии только по разнице мячей.

Каких-то звезд в составе нет, хотя можно найти футболистов, которые играют за сильные европейские клубы. В ноябре этого года Буркина-Фасо в товарищеских встречах одолели Нигер – 3:2 и Бенин – 3:0.

Экваториальная Гвинея

У сборной Экваториальной Гвинеи интересная история выступлений на Кубке Африки, в финальную часть пробивались четыре раза, во всех случаях удавалось выходить из группы. Лучшим было выступление на домашнем континентальном первенстве в 2015 году, когда дошли до полуфинала.

«Национальная молния» стала предпоследней в группе квалификации к чемпионату мира, хотя здесь не все так однозначно, все решил плохой финиш, всего очко в трех матчах, а от второго места отстали всего на четыре балла. Предстоящая битва может стать одной из ключевых, в контексте борьбы за выход из группы. В последних контрольных встречах Экваториальная Гвинея одолела Кению – 1:0, но уступила Мадагаскару – 0:2.

Личные встречи

У команд короткая и скучная история очных противостояний, так как они пересекались трижды, забив за это время всего один мяч. Одна победа Буркина-Фасо и две нулевые ничьи, две встречи были товарищескими.

Прогноз

Сложно определить, в какой форме находятся команды, но на бумаге Буркина-Фасо фавориты. Я ожидаю сложного матча, где соперники постараются сыграть надежно у своих ворот. Изобилия моментов ждать не стоит, судьбу встречи может решить один точный удар. Перспективно здесь выглядит ставка на тотал меньше 2,5 голов за 1,66.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.85 для Буркина-Фасои 5.25 для Экваториальной Гвинеи.

Прогноз Sport.ua
Буркина Фасо
24 декабря 2025 -
14:30
Экваториальная Гвинея
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
