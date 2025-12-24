В матче 1-го тура Кубка африканских наций сборная Буркина-Фасо вырвала победу над командой Экваториальной Гвинеи (2:1).

Драматичный поединок состоялся 24 декабря в марокканском городе Касабланка.

Форвард Шахтера Лассина Траоре вышел на замену за Буркина-Фасо на 70-й минуте. Уже через минуту он отправил мяч в сетку ворот соперника. Однако после просмотра VAR этот гол не был засчитан из-за офсайда.

На 85-й минуте Марвин Аниебо открыл счет для Экваториальной Гвинеи (1:0). Однако в конце встречи жеребцы сделали суперкамбек.

Жоржи Минунгу сравнял счет на 90+5-й минуте, а Эдмон Тапсоба принес победу фаворитам на 90+8-й минуте (2:1).

Кубок африканских наций 2025

Группа E. 1-й тур. 24 декабря, Касабланка

Буркина-Фасо – Экваториальная Гвинея – 2:1

Голы: Жоржи Минунгу, 90+5, Эдмон Тапсоба, 90+8 – Марвин Аниебо, 85

Видео голов и обзор матча