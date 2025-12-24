Буркина-Фасо – Экв. Гвинея – 2:1. Суперкамбек и Траоре. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Кубка африканских наций
В матче 1-го тура Кубка африканских наций сборная Буркина-Фасо вырвала победу над командой Экваториальной Гвинеи (2:1).
Драматичный поединок состоялся 24 декабря в марокканском городе Касабланка.
Форвард Шахтера Лассина Траоре вышел на замену за Буркина-Фасо на 70-й минуте. Уже через минуту он отправил мяч в сетку ворот соперника. Однако после просмотра VAR этот гол не был засчитан из-за офсайда.
На 85-й минуте Марвин Аниебо открыл счет для Экваториальной Гвинеи (1:0). Однако в конце встречи жеребцы сделали суперкамбек.
Жоржи Минунгу сравнял счет на 90+5-й минуте, а Эдмон Тапсоба принес победу фаворитам на 90+8-й минуте (2:1).
Кубок африканских наций 2025
Группа E. 1-й тур. 24 декабря, Касабланка
Буркина-Фасо – Экваториальная Гвинея – 2:1
Голы: Жоржи Минунгу, 90+5, Эдмон Тапсоба, 90+8 – Марвин Аниебо, 85
Видео голов и обзор матча
События матча
