Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Буркина-Фасо – Экв. Гвинея – 2:1. Суперкамбек и Траоре. Видео голов и обзор
Кубок Африки
Буркина Фасо
24.12.2025 14:30 – FT 2 : 1
Экваториальная Гвинея
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок африканских наций
24 декабря 2025, 18:39 | Обновлено 24 декабря 2025, 18:42
173
0

Буркина-Фасо – Экв. Гвинея – 2:1. Суперкамбек и Траоре. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Кубка африканских наций

24 декабря 2025, 18:39 | Обновлено 24 декабря 2025, 18:42
173
0
Буркина-Фасо – Экв. Гвинея – 2:1. Суперкамбек и Траоре. Видео голов и обзор
Лассина Траоре

В матче 1-го тура Кубка африканских наций сборная Буркина-Фасо вырвала победу над командой Экваториальной Гвинеи (2:1).

Драматичный поединок состоялся 24 декабря в марокканском городе Касабланка.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Форвард Шахтера Лассина Траоре вышел на замену за Буркина-Фасо на 70-й минуте. Уже через минуту он отправил мяч в сетку ворот соперника. Однако после просмотра VAR этот гол не был засчитан из-за офсайда.

На 85-й минуте Марвин Аниебо открыл счет для Экваториальной Гвинеи (1:0). Однако в конце встречи жеребцы сделали суперкамбек.

Жоржи Минунгу сравнял счет на 90+5-й минуте, а Эдмон Тапсоба принес победу фаворитам на 90+8-й минуте (2:1).

Кубок африканских наций 2025

Группа E. 1-й тур. 24 декабря, Касабланка

Буркина-Фасо – Экваториальная Гвинея – 2:1

Голы: Жоржи Минунгу, 90+5, Эдмон Тапсоба, 90+8 – Марвин Аниебо, 85

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Эдмон Тапсоба (Буркина Фасо).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Жоржи Минунгу (Буркина Фасо).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Marvin Anieboh (Экваториальная Гвинея).
50’
Basilio Ndong (Экваториальная Гвинея) получает красную карточку.
По теме:
Кот-д'Ивуар – Мозамбик, Камерун – Габон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Бенефис Рияда Мареза. Алжир стартовал на КАН-2025 с победы над Суданом
Буркина-Фасо – Экв. Гвинея, Алжир – Судан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
судейство сборная Буркина-Фасо по футболу офсайд (вне игры) Лассина Траоре сборная Экваториальной Гвинеи по футболу видео голов и обзор VAR Эдмонд Тапсоба Кубок африканских наций
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник назвал клуб, в котором продолжит карьеру Ярмоленко
Футбол | 24 декабря 2025, 07:19 4
Источник назвал клуб, в котором продолжит карьеру Ярмоленко
Источник назвал клуб, в котором продолжит карьеру Ярмоленко

Вингер сборной Украины проведет следующие полгода в составе киевского «Динамо»

Реал оформил первое зимнее усиление. Бесплатный топ-трансфер
Футбол | 23 декабря 2025, 22:17 0
Реал оформил первое зимнее усиление. Бесплатный топ-трансфер
Реал оформил первое зимнее усиление. Бесплатный топ-трансфер

Как ожидается, Рубен Невеш присоединится к испанскому гранду

Йоханнес БЕ: «Покойся с миром. Мы будем скучать по тебе»
Биатлон | 23.12.2025, 20:20
Йоханнес БЕ: «Покойся с миром. Мы будем скучать по тебе»
Йоханнес БЕ: «Покойся с миром. Мы будем скучать по тебе»
ЛУЧЕСКУ: «Может, мы бы выиграли Лигу чемпионов с Шахтером, если бы не это»
Футбол | 24.12.2025, 18:09
ЛУЧЕСКУ: «Может, мы бы выиграли Лигу чемпионов с Шахтером, если бы не это»
ЛУЧЕСКУ: «Может, мы бы выиграли Лигу чемпионов с Шахтером, если бы не это»
ЛЕОНЕНКО: «Этот тренер – лучший в УПЛ. Без шансов для кого-либо»
Футбол | 24.12.2025, 15:49
ЛЕОНЕНКО: «Этот тренер – лучший в УПЛ. Без шансов для кого-либо»
ЛЕОНЕНКО: «Этот тренер – лучший в УПЛ. Без шансов для кого-либо»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Леннокс ЛЬЮИС: «Он еще привыкает к Усику. Это не сработает»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он еще привыкает к Усику. Это не сработает»
24.12.2025, 04:02
Бокс
В Канаде умер олимпийский чемпион из Украины, тренер двух легенд
В Канаде умер олимпийский чемпион из Украины, тренер двух легенд
23.12.2025, 20:34 1
Другие виды
Фьюри сенсационно отказался от Великобритании. Он уехал вместе с семьей
Фьюри сенсационно отказался от Великобритании. Он уехал вместе с семьей
24.12.2025, 04:42 2
Бокс
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
Шахтер столкнулся с новой генерацией украинцев. Они создают клубу проблемы
23.12.2025, 12:39 48
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Это не мечта, а уверенность»
Владимир КЛИЧКО: «Это не мечта, а уверенность»
22.12.2025, 23:00 1
Бокс
Ярмоленко получил сенсационный вариант продолжения карьеры
Ярмоленко получил сенсационный вариант продолжения карьеры
23.12.2025, 09:17 13
Футбол
Блохин пошел в суд и отсудил у Динамо немало денег
Блохин пошел в суд и отсудил у Динамо немало денег
24.12.2025, 09:15 11
Футбол
Шовковский нашел новую работу после увольнения с поста тренера Динамо
Шовковский нашел новую работу после увольнения с поста тренера Динамо
23.12.2025, 09:33 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем