Буркина-Фасо – Экв. Гвинея, Алжир – Судан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 декабря матчи 1-го тура Кубка африканских наций
24 декабря в Марокко продолжается Кубок африканских наций 2025 по футболу.
Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).
24 декабря на турнире проходят матчи 1-го тура группы E:
- 14:30. Буркина-Фасо – Экваториальная Гвинея
- 17:00. Алжир – Судан
За сборную Буркина-Фасо выступает форвард Шахтера Лассина Траоре.
В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.
Финальная игра запланирована в Рабате на 18 января 2026 года.
