Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Буркина-Фасо – Экв. Гвинея, Алжир – Судан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Африки
Алжир
24.12.2025 17:00 - : -
Судан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок африканских наций
24 декабря 2025, 07:59 | Обновлено 24 декабря 2025, 08:09
10
0

Смотрите 24 декабря матчи 1-го тура Кубка африканских наций

Instagram. Лассина Траоре

24 декабря в Марокко продолжается Кубок африканских наций 2025 по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Африканскую конфедерацию футбола (CAF).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

24 декабря на турнире проходят матчи 1-го тура группы E:

  • 14:30. Буркина-Фасо – Экваториальная Гвинея
  • 17:00. Алжир – Судан

За сборную Буркина-Фасо выступает форвард Шахтера Лассина Траоре.

В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.

Финальная игра запланирована в Рабате на 18 января 2026 года.

Видеотрансляцию матчей проводит видеосервис MEGOGO.

14:30. Буркина-Фасо – Экваториальная Гвинея. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17:00. Алжир – Судан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
